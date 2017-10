Preduzeće "Tržnice-pijace" Sarajevo u 2016. je ostvarilo najbolji rezultat u posljednjih 20 godina kada je rijč o poslovnoj dobiti, a u 2017. godini krenuli su istim tempom. Urađena je sistematizacija radnih mjesta te je napravljen novi plan rada koji je urodio plodom. Smanjena je i plata radnicima za 10 posto, jer je bila enormno visoka.

Preduzeće "Tržnice-pijace" Sarajevo u 2016. je ostvarilo najbolji rezultat u posljednjih 20 godina kada je rijč o poslovnoj dobiti, a u 2017. godini krenuli su istim tempom. Urađena je sistematizacija radnih mjesta te je napravljen novi plan rada koji je urodio plodom. Smanjena je i plata radnicima za 10 posto, jer je bila enormno visoka.

Najveća dobit u poslijeratnom periodu

Kvadratura veća od stvarne

Pripremana pljačka državne imovine

Smanjio enormno visoke plate

Razvojni projekti

Domaćinski odnos prema firmi vodi do uspjeha

Također, izvršena je registracija svih korisnika prodavača koji prodaju robu široke potrošnje i bilo ih je blizu 360.Ovih dana stupio je na snagu novi Zakon o unutrašnjoj trgovini koji je definisao novu kategoriju trgovac-pojedinac pa će se svi prodavači voća i povrća morati registrovati. Time će priča o registraciji njihovih korisnika biti zaokružena."Potpuno podržavamo ovaj novi zakon, ali država putem svojih alata, kao što su inspekcije, treba suzbiti ilegalnu prodaju oko naših objekata i u gradu Sarajevu, jer nije korektno prema ljudima koji su registrovani i uredno plaćaju svoje obaveze", kazao je Terović za Klix.ba.Dobit preduzeća u 2016. godini iznosi 833.000 KM u brutu, što je za 460 posto više u odnosu na 2015. godinu. Ovo je jedino kantonalno javno komunalno preduzeće u KS koje se 100 posto finansira iz prihoda koje zarađuju svojim radom, dok od osnivača Kantona Sarajevo povlače novac samo za razvojne projekte."Veoma smo zadovoljni 2016. godinom i prvih devet mjeseci ove godine protiče u pozitivnom poslovanju. Interesantno je da su Tržnice i pijace prvo javno preduzeće koje je iz svoje dobiti uplatilo nešto i u budžet KS, blizu 300.000 KM dali smo svom osnivaču kao dividendu. To je rezultat domaćinskog odnosa svih uposlenika prema firmi", rekao je Jasmin Terović, direktor KJKP "Tržnice-pijace".U 2016. godini napravili su analizu stanja i uvidjeli koji su njihovi prodajni kapaciteti te su ih sve stavili u funkciju. Direktor Terović ističe kako je zatekao niz propusta dolaskom na ovu funkciju, koji se odnose na izdavanje poslovnih prostora, odnosno na stvarnu kvadraturu koju korisnici imaju, a plaćali su puno nižu cijenu te kvadratura nije bila navedena u ugovoru."Naprimjer, na našoj poslovnoj jedinici Koševo-Ciglane neki korisnici su imali 650 kvadratnih metara više nego što su plaćali. Sada smo sve stavili pod kontrolu. Kada su u pitanju rashodi, maksimalno smo racionalizirali troškove reprezentacije direktora, službena putovanja i bespotrebna trošenja sredstava na nebitne stvari za preduzeće. Ne kupujemo nove automobile. Zatekli smo automobil koji ni fizički ni izgledom ne odgovara potrebama direktora preduzeća, jer više liči na minibus, ali smo donijeli odluku da ga ne mijenjamo", rekao je Terović.Istakao je kako je bilo određenih kontrola istražnih organa jer su ranije uprave trošile sredstva bez zakonskog uporišta. Također, suočavaju se s problemom navodnih dioničara gdje je, prema riječima direktora, planirana pljačka preduzeća, odnosno da se za sitan novac otkupi kompletna imovina KJKP Tržnica i pijace i da pređe u privatno vlasništvo."Imamo i problem dioničara gdje mogu reći da je pripremana pljačka državne imovine jer se pokušavalo za sitan novac, koji je navodno uplaćivan šest mjeseci prije rata po pitanju dioničkog kapitala, gdje su određeni radnici navodno stvorili svoje dionice, tražiti naplatu tih dionica u iznosu koji je veći od kapitala preduzeća. Prije mog dolaska na poziciju direktora preduzeće je izgubilo sve sporove, ali uspjeli smo vratiti postupak na početak i ovih dana imamo ročište na sudu. Nadam se da ćemo zaštititi državnu imovinu jer se njena vrijednost mjeri desetinama miliona KM. Sramotno bi bilo da to pravo dobije neko kome ono ne pripada prema svim knjigovodstvenim podacima, poslovnim knjigama i registru vrijednosnih papira, jer nisu nigdje upisani", istakao je.Kada su Vlada i Skupština KS objavile izvještaj o radu svih kantonalnih preduzeća, mnogi su ostali iznenađeni visinama plata koje imaju radnici KJKP Tržnice i pijaca. NK radnici imaju platu 1.185 KM, dok sa VSS imaju 2.589 KM. Na ovo se dodaju topli obrok i druge obaveze, što znači da su im primanja još viša. Direktor Terović je odlučio da snizi plate za 10 posto s obzirom na to u kakvom vremenu živimo, jer smatra da toliko visoke plate nisu realne."Neprirodno je da ljudi s osnovnom školom, koji rade posao higijeničara, imaju platu od 900 KM i više, a istovremeno da ljekari i profesori rade za približno istu platu. Svim radnicima je snižena plata za 10 posto već dva mjeseca i bilo je reakcija sindikata, ali nakon održanog sastanka kazao sam im da neće biti promjene i da će ostati na tom nivou jer čuvamo obraz. Uradili smo i sistematizaciju radnih mjesta te korigovali neke koeficijente. Treba biti realan i svjestan okruženja, a dabogda mi svi imali njemačke plate", kazao je.Korekcija koeficijenata je napravljena jer su ugovori o radu odstupali od kolektivnog ugovora, a smanjenje plate je urađeno i zbog toga što je 70 posto prihoda ovog preduzeća išlo na troškove zaposlenih, umjesto da se ulaže u infrastrukturu."Primanja u ranijim periodima su isplaćivana iz revolving kredita. Zatekao sam kreditnu obavezu od 300.000 KM i obaveze prema dobavljačima od blizu 200.000 KM. Ukupna dugovanja su na dan kada sam došao na funkciju direktora iznosila blizu 700.000 KM. Danas nemamo nijednu neplaćenu fakturu i nismo dužni nikome niti jednu KM", naglasio je direktor.Tokom prošle godine 70 posto njihovih poslovnih jedinica je dobilo novi krov, čime su se stekli uvjeti za rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima. U fazi su izrade idejnog rješenja za poslovne jedinice Vogošća i Alipašino Polje, nakon čega slijedi upućivanje zahtjeva za dobijanje svih potrebnih dozvola, a potom izgradnja."Raspolažemo i s 15 dunuma zemljišta na Stupu. Ideja je bila da se stavi u funkciju i uradili smo elaborat opravdanosti za uzgoj jagodičastog voća te analizu uzoraka zemljišta. Bila je pozitivna, ali smo radove stopirali u ovoj godini i nismo počeli saditi zbog problematike vezane za cijenu otkupa maline i drugog jagodičastog voća. Planiramo nastaviti ovu aktivnost", rekao je Terović.Terović je istakao kako je zadovoljan radom svojih uposlenika, jer da nisu radili prema planu rada, ne bi ostvarili ovako zapažene rezultate. Kada je riječ o "receptu" za uspješno poslovanje, Terović je rekao:"Preporuka svim radnicima je da, kada dođu na posao u javno preduzeće i raspolažu imovinom koju im je povjerio KS, odnosno građani, da se prema njoj odnose kao u svojim domovima - domaćinski, da brinu o tome i imaju u svojim glavama da moraju biti maksimalno angažirani tokom osam sati radnog vremena te da od njih ovisi da li će primanja biti redovna i kolika će plata biti. Neka ne rade nečiste radnje koje štete preduzeću".