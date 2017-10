"Split na vodi": U planu gradnja najmodernijeg akvarija u Evropi, olimpijskog kampa i luke

Foto: Pomorac.net

U Splitu je planirana gradnja šetnice duge 1.500 metara, luke s novih 700 vezova - 400 komunalnih i 300 komercijalnih - zatim velikog olimpijskog kampa i budućeg centra hrvatskog jedrenja te niza drugih morskih sadržaja. Između ostalog, akvarija površine 10 hiljada kvadrata, koji bi po tom kriteriju spadao među najveće u Evropi, u rangu onoga u Kopenhagenu, prenosi hrvatski Tportal.

U Splitu je planirana gradnja šetnice duge 1.500 metara, luke s novih 700 vezova - 400 komunalnih i 300 komercijalnih - zatim velikog olimpijskog kampa i budućeg centra hrvatskog jedrenja te niza drugih morskih sadržaja. Između ostalog, akvarija površine 10 hiljada kvadrata, koji bi po tom kriteriju spadao među najveće u Evropi, u rangu onoga u Kopenhagenu, prenosi hrvatski Tportal.

Skupština Splitsko-dalmatinske županije je u ponedjeljak područje između zona Duilovo i Stobreč proglasila "lukom od županijskog značaja", odnosno definirala prostor u kojem će se odvijati investicija. U idućim mjesecima se očekuje saglasnost šest različitih ministarstava i vlade, nakon čega slijedi izrada različitih studija i planske dokumentacije te provedba konkursa. To će, procjenjuje se, ukupno potrajati do dvije i po godine.



Kako prenosi Tportal, projekt neće biti nuđen investitorima ili potencijalnim koncesionarima, nego će njegov jedini nositelj biti Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije. Time su demantirane i špekulacije u Hrvatskoj da se Žnjan ovih dana "čisti" kako bi se oslobodio prostor za strane ulagače.



Potez između Duilova i Stobreča danas je zapušten i mahom nepristupačan. U prostornim planovima njegov priobalni dio definiran je kao zelena zona zbog konfiguracije terena i prirodnog strmog grebena koji bi takav trebao ostati jer se će se osim četrdesetak metara širokog nasutog pojasa, na kojemu će se nalaziti prometnica, šetnica i park, svi sadržaji nalaziti na samom moru.



"Cilj je urediti javne sadržaje, svojevrsni morski grad koji će živjeti tokom cijele godine. I da, Lučka uprava bit će jedini investitor u ovom projektu, koji će se protezati na ukupno 900 hiljada kvadratnih metara", rekao je ravnatelj Lučke uprave Domagoj Maroević.



Jedan od osnovnih preduvjeta jest dubina mora, a na ovom potezu ona iznosi tek šest do osam metara čak i na petstotinjak metara udaljenosti od obale, što investiciju čini znatno realnijom. Upravo negdje do te granice protezat će se morski sadržaji.



"Imali smo neke svoje zamisli kako bi sve skupa trebalo izgledati, no odlučili smo se za javni i međunarodni urbanističko-arhitektonski konkurs u koji ćemo uložiti oko milion kuna. Procijenili smo da je ovdje moguće ostvariti ambiciozniju arhitekturu, pogotovo za budući akvarij i jedriličarski park", rekao je Maroević.



Ova dva sadržaja namjerava kandidirati za finansiranje iz evropskih fondova, čime bi se dodatno olakšalo uređenje sadržaja koji Splitu kronično nedostaju - šetnice uz more, a pogotovo komunalni vezovi za brodove.



U idućoj fazi, nakon što Vlada i ministarstva očekivano potvrde osnivanje novog lučkog područja, slijedi definiranje projektnog zadatka te samih sadržaja koji će se ovdje nalaziti. To uključuje i plaže, a moguće i naučne i kulturne centre, prostor za različite zbirke i muzeje pomorske tematike... Uglavnom, arhitektima koji se prijave na konkurs ostavit će se poprilična mogućnost kreacije, a zatim su na redu različite analize opravdanosti i analize utjecaja na okoliš, te dopune prostornih planova.



Novi splitski grad na vodi tako bi se trebao projektirati ukupno dvije i po godine, a graditi još tri.