Sparkasse Bank omogućava jednogodišnji stipendirani studij ili praksu u Grazu

Sparkasse Bank dd BiH u saradnji sa svojom matičnom kućom Steiermaerkische Sparkasse i ove godine pokreće program stipendiranja namijenjen najboljim studentima prava, ekonomije, geologije i metalurgije, te tehničkih univerziteta iz BiH. U sklopu programa "Best of South East" obezbijeđeno je jednogodišnje studiranje, smještaj i džeparac za najbolje studente.

"Želja nam je omogućiti studentima iz naše zemlje iskustvo međunarodnog studiranja na nekom od najstarijih austrijskih univerziteta. Uz to, program 'Best of South East' daje mogućnost studentima da praksu ili obuku provedu u jednoj od najmodernijih bankarskih institucija u Štajerskoj, Steiermaerkishe Sparkasse, te steknu vrijedna iskustva koja će im biti od koristi u daljnjem profesionalnom razvoju", izjavila je Lejla Mulalić, direktorica Direkcije za upravljanje ljudskim resursima Sparkasse Bank dd BiH.Ona je dodala da Sparkasse Bank dd BiH na ovaj način nagrađuje uspješne i vrijedne studente, obzirom da je prosjek ocjena jedan od važnijih kriterija za odabir.Austrijski univerziteti koji su uključeni u program su: University of Graz, Technical University of Graz te Montanuni Leoben.Sve informacije o broju mjesta, te načinima i rokovima prijave mogu se dobiti putem web stranice: https://www.sparkasse.ba/bs/zaposljavanje/stipendija-best-of-south-east