Šarović: Prodaja OC Jahorina je loša i zakašnjela odluka Vlade RS

Mirko Šarović (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara BiH Mirko Šarović izjavio je da je "prodaja Olimpijskog centra Jahorina loša i zakašnjela odluka Vlade Republike Srpske".

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara BiH Mirko Šarović izjavio je da je "prodaja Olimpijskog centra Jahorina loša i zakašnjela odluka Vlade Republike Srpske".

"Vlada RS je svojevremeno u Olimpijski centar uložila 46 miliona KM i sada se on prodaje u dijelovima, što je priznanje da ovaj projekat revitalizacije važnog turističkog centra nije uspio", rekao je Šarović novinarima u Sarajevu.



Prema njegovom mišljenju, Olimpijski centar je trebalo prodavati prije ulaganja, ako ga je uopšte trebalo prodavati, jer je pitanje da li će se za njegovu prodaju vratiti sredstva koja su uložena.



Govoreći o pitanjima arbitraža koje čekaju BiH, a odnose se na hidrocentralu na Vrbasu i Termoelektrane Ugljevik, Šarović je rekao da su one u početnoj fazi, te da je logično da onaj koji tuži, taj svoj odštetni zahtjev podiže kako bi mogao eventualno kasnije, poravnanjem ili u samom arbitražnom postupku, da dođe do odštetnih zahtjeva za koje misle da su stvarni.



"Nisu samo ove arbitraže u pitanju. Hrvatska Elektroprivreda podnijela je zahtjev za dobrovoljno poravnanje za Termoelektranu Gacko. To je ozbiljno i zabrinjavajuće pitanje za institucije BiH i Vladu Republike Srpske koje će vrlo brzo doći na red", istakao je Šarović.



On smatra da su neke arbitraže mogle da se izbjegnu, kao što je ona vezana za termoelektranu Ugljevik, jer je, kako je rekao, sudski postupak trebalo završiti prije više godina u RS.



"Da je sudski postupak završen u RS, u nadležnim pravosudnim institucijama u BiH vjerovatno ne bi ni došlo do pitanja arbitraže, kao ni zahtjeva za odštetu od 1,5 milijardi KM", zaključio je Šarović.