U zgradi Vlade Kantona Sarajevo danas je upriličeno svečano potpisivanje novih ugovora s firmama kojima su odobrena finansijska sredstva po povoljnim uvjetima sa subvencioniranom profitnom maržom, koja su dodijeljena na osnovu Javnog poziva i Ugovora o poslovnoj saradnji između Ministarstva privrede KS i Bosna Bank International (BBI).

U zgradi Vlade Kantona Sarajevo danas je upriličeno svečano potpisivanje novih ugovora s firmama kojima su odobrena finansijska sredstva po povoljnim uvjetima sa subvencioniranom profitnom maržom, koja su dodijeljena na osnovu Javnog poziva i Ugovora o poslovnoj saradnji između Ministarstva privrede KS i Bosna Bank International (BBI).

Riječ je o kompanijama koje dolaze iz oblasti građevinarstva, proizvodnje namještaja, proizvodnje pekarskih proizvoda, računovodstvenih usluga i projektovanja u oblasti audio i video aplikacija.



Ugovore o finansiranju potpisali su u ime BBI banke direktor Sektora za poslovanje s pravnim licima Edin Brkić, direktor kompanije "Ans Drive" Asmir Dževlan, direktor kompanije "Ećo-Company" Suhad Ećo, vlasnik kompanije "Rondić Trgopek" Elvir Rondić, direktor Agencije "Respect" Sabit Bašić i vlasnik kompanije "AVC" Nermin Dizdarević.



Potpisivanju je prisustvovao i ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić. On je izrazio zadovoljstvo velikim interesom preduzeća kada su ova sredstva u u pitanju ocjenjujući čitav projekt kao pun pogodak koji domaću privredu čini konkurentnijom na tržišu. Uz ovakve i slične finansijske injekcije privrednicima, Vlada Kantona Sarajevo namjerava u tekućoj godini plasirati oko 100 miliona KM.



"Kroz Zakon o podsticaju male privrede i ostvarivanje javno-privatnog partnerstva mi smo otvorili put koji daje vidljive pokazatelje industrijskog rasta. Želimo jedan dio tih sredstava usmjeriti prema startup kompanijama, te dati i vjetar u leđa i veće šanse mladim ljudima", poručio je ministar Šabić.



Današnjim potpisivanjem novih pet ugovora sa subjektima male privrede u Kantonu Sarajevo nastavljena je uspješna realizacija zajedničkog projekta Ministarstva privrede KS i BBI Banke po kojem će do kraja marta ove godine, 40 miliona KM kreditnih sredstava uz subvencioniranu profitnu stopu od strane Kantona Sarajevo biti plasirano u razvoj privrede Kantona Sarajevo.



"Ovo je izuzetna prilika za privrednike da realiziraju svoje razvojne projekte po veoma povoljnim uslovima i zadrže postojeći ili povećaju broj zaposlenih. Do sada je iz ove linije finansirano 26 kompanija i plasirano je oko 23 miliona KM. BBI banka u svojim strateškim planovima ima za cilj jačanje privrede BiH i realizacija ovakvih projekata jedan je od načina na koji pomažemo malim i srednjim preduzećima", izjavio je Edin Brkić, direktor Sektora za poslovanje s pravnim licima BBI banke.