Na konferenciji će govoriti predvodnici digitalne transformacije u svijetu i regiji i to iz globalnih kompanija Uber, PricewaterhouseCoopers, SAP te predstavnici domaćih kompanija OlX i Lutrije BiH

Na konferenciji će govoriti predvodnici digitalne transformacije u svijetu i regiji i to iz globalnih kompanija Uber, PricewaterhouseCoopers, SAP te predstavnici domaćih kompanija OlX i Lutrije BiH

Isan Selimović, direktor QSS-a

Sarajevski QSS, jedna od vodećih IT kompanija za programska i cloud rješenja te sistemske integracije u regiji, organizira regionalnu konferenciju o digitalnoj transformaciji BiH pod nazivom "Bosnia goes digital".Cilj konferencije "Bosnia goes digital" istaknuti je veliki potencijal koji digitalna transformacija ima za razvoj privrede, ali i čitavog društva u BiH. Digitalna transformacija otvara nove poslovne modele i prilike te stvara novu dodatnu vrijednost, kako za biznise tako i za građane.O potencijalu digitalne transformacije i načinima kako ubrzati proces digitalizacije privrede u BiH na konferenciji će govoriti atraktivni govornici čije su kompanije predvodnici procesa digitalizacije u čitavoj regiji, ali i na globalnoj razini. Na posebnoj panel raspravi u sklopu konferencije uz Isana Selimovića iz QSS-a sudjelovat će Davor Tremac, direktor za jugoistočnu Europu kompanije Uber, najvećeg disruptora na tržištu transporta na svijetu, Dejan Ljuština, partner u PricewaterhouseCoopers, jednoj od najvećih globalnih konsultantskih kuća, Sonja Popović, direktorica za Hrvatsku u kompaniji SAP, jednoj od najvećih svjetskih proizvođača poslovnih softvera, Jasmin Marić, direktor poslovnog razvoja tvrtke Olx, koja je digitalizirala kompletno tržište oglasa u BiH te Nedim Hamzić, menadžer Odjela za odnose sa javnošću i standardizaciju iz Lutrije BiH."Tranzicija iz industrijske u digitalnu ekonomiju je u toku i nezaustavljiva je. Potencijal koji digitalna transformacija ima za BiH, kao ekonomiju koje se dominantno sastoji od malih i srednjih kompanija, je ogroman i moramo ga iskoristiti. Europska komisija je potvrdila da kompanije koje koriste neku od naprednih digitalnih tehnologija ostvaruju 10 puta bolje rezultate od ostalih. U QSS-u organizacijom ove konferencije želimo dodatno u fokus postaviti digitalnu transformaciju, kako bi još više potaknuli proces razvoja digitalne ekonomije i na taj način podigli potencijal rasta i razvoja čitave privrede BiH", izjavio je Isan Selimović, direktor QSS-a.Konferencija koja će se održati 28.09. u Mixer House Sarajevo okupit će 300-tinjak predstavnika poslovne, akademske i političke zajednice iz BiH i regije.Konferenciju "Bosnia goes digital" QSS organizira u sklopu obilježavanja 20 godina upsješnog poslovanja u kojima je uspješno digitalizirao poslovanje preko 1000 bh. kompanija, agencija i organizacija te je sudjelovao u realizaciji projekata od nacionalnog značaja za BiH. QSS je podržao, između ostalog, provođenje parlamentarnih izbora u BiH 2010. godine, projekat fiksalizacije u Federaciji BiH, projekat eGovernment za Vijeće Ministara BiH te zadnji popis stanovništva u BiH. Projekat elektronskog školskog dnevnika koji je QSS implementirao u sklopu pilot projekta u Kantonu Sarajevo primjer je kako digitalna transformacija može imati široku primjenu u svakodnevnom životu.QSS će u sklopu obilježavanja 20 godina poslovanja realizovati dvije donacije. Donirat će udruženje "Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH" čiji rad podupiru već više od 10 godina te će licence za elektronski školski dnevnik, u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, donirati Kantonu Goražde.