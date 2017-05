Promo / Provjerite gdje vas očekuju najveće šanse za uspješnu karijeru

Pogrešna odluka prilikom izbora oblasti u kojoj ćete se obrazovati i kasnije graditi karijeru najčešći je razlog zbog koga mnogi ne vole svoj posao. S obzirom da se očigledno radi o jednoj od najvažnijih životnih odluka, bitno je da prije konačnog opredjeljenja, detaljno analizirate svoja interesovanja i želje, kao i aktuelnu situaciju na tržištu rada.

U tome vam može pomoći ovaj besplatan test , koji će vam pružiti odgovor na pitanje u kom sektoru vas očekuju najveće šanse za uspješnu karijeru.Ovaj kratak test sadrži 11 pažljivo osmišljenih pitanja koja su namijenjena svima koji imaju dilemu prilikom izbora idealnog puta ka najsigurnijoj budućnosti. Testirajte svoja interesovanja potpuno besplatno i u roku od 24 sata dobit ćete stručnu procjenu koja će vam pomoći da dođete do zacrtanog cilja.Detaljna analiza vaših odgovora omogućit će vam da saznate koje studije će ispuniti vaša očekivanja kada je profesionalni uspjeh u pitanju. Školovanje u idealnoj oblasti za vas, značit će efikasnije studije odnosu uštedu vremena, ali i znatno širi spektar mogućnosti prilikom započinjanja karijere.Prilikom donošenja prave odluke o odabiru životnog poziva, važno je da pored vaših želja obratite pažnju i na potrebe tržišta kako u budućnost ne biste bili još jedan nezaposlen visoko obrazovani stručnjak. Posljednjih godina oblast informacionih tehnologija nema konkurenciju kada je u pitanju trka za najperspektivniji sektor. Sticanje programerskih i drugih IT vještina postalo je sinonim za odličnu zaradu i siguran posao. Takav trend će se i nastaviti, sudeći po nedavno sprovedenim istraživanjima koja pokazuju da su u BiH najtraženiji upravo IT inženjer i softverski inženjer.S druge strane, oni kojima pisanje programskih kodova nije zanimljivo, imaju opciju da usvoje znanja iz oblasti ekonomije koje su neophodna svakoj kompaniji. Jednostavno, vještine potrebne za vođenje finansija, menadžment, istraživanje i analizu ekonomske situacije, još uvijek su garancija da do posla možete doći bez višegodišnjeg čekanja.Nakon izbora oblasti u kojoj želite da gradite karijeru, potrebno je da steknete kvalitetno obrazovanje i priznatu diplomu koja će vam omogućiti da realizujete svoje ciljeve. S obzirom da se danas na tržištu traže praktične vještine, trebalo bi da se okrenete studijama po najsavremenijim programima koje vam nude upravo znanja primjenljiva u praksi. Učenje po ovakvom sistemu omogućiće vam da se jednostavno uklopite u rad velikih kompanija i da već poslije par godina sticanja iskustva napredujete ka višim pozicijama. Testirajte svoja interesovanja i već nakon 24 sata bit ćete u prilici da se orijentišete ka sigurnom putu koji će vam omogućiti uspješnu karijeru.