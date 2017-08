Vlada USK odustala od sufinansiranja otkupa maline, povećana cijena poticaja proizvođačima

Umjesto planiranog sufinansiranja otkupljivača i najniže zagarantovane cijene maline od 2,5 KM, Vlada USK je poništila svoj raniji prijedlog i ponovo planira podsticati proizvođače maline, ovaj put u većem iznosu.

Umjesto planiranog sufinansiranja otkupljivača i najniže zagarantovane cijene maline od 2,5 KM, Vlada USK je poništila svoj raniji prijedlog i ponovo planira podsticati proizvođače maline, ovaj put u većem iznosu.

Dragan Polimanac (Foto: Klix.ba)

Foto: Arhiv/Klix.ba

Nakon što je Vlada USK početkom jula izašla sa prijedlogom da zagarantovana cijena otkupa maline bude 2,5 KM uz subvenciju otkupa maline, a postojale su naznake da bi i ostali kantoni mogli slijediti taj primjer, ipak se odustalo od tih rješenja budući da otkupljivači nisu reagovali u skladu sa očekivanjima.Kako je za Klix.ba kazao ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK Dragan Polimanac Vlada je na jučerašnjoj sjednici poništila nedavnu odluku i donijela novu po kojoj će sistem podsticanja proizvodnje maline ponovo usmjeriti na proizvođače, umjesto na otkupljivače."Mi smo prije ove odluke proizvođače sufinansirali sa 0,40 KM. Nakon toga smo zamislili da pokušamo sufinansirati otkupljivače sa 0,30 KM po kilogramu pod uslovom da oni plate kilogram maline najmanje 2,5 KM. Imali smo čvrste garancije da će većina otkupljivača to i ispoštovati. Međutim, u periodu koji je uslijedio nakon donošenja te odluke pokazalo se da nijedan otkupljivač kod nas ne želi dati tu cijenu niti uopće utvrditi cijenu koja će biti zvanična i predstavljena kao otkupna cijena ove godine", kaže Polimanac.On ističe da se sve svodilo na špekulacije da će otkupna cijena biti 1,5 ili čak 2 KM, no da je sve i ostalo na špekulacijama."Kada smo vidjeli šta se ustvari dešava i da će najgore proći poljoprivredni proizvođači jer su im uzeti poticaji od 0,40 KM i da otkupna cijena ne ide kako je dogovoreno, odlučili smo se da to sve poništimo i vratimo sve kako je i bilo. Znači, opet podstičemo proizvođače s tim da ćemo podsticaj podići za pet feninga tako da će ubuduće iznositi 0,45 KM", pojašnjava ministar.On je podsjetio i na zaključak Parlamenta Federacije da su kantoni, gradovi i općine zaduženi da obezbijede poticajna sredstva za podršku proizvođačima jagodičastog voća "u slučaju ekstremnih poremećaja na tržištu", aludirajući da bi se i lokalne zajednice trebale uključiti u cjelokupnu problematiku i pomoći proizvođačima."Mi se kao Vlada trudimo da damo svoj maksimum i da zaštitimo malinarstvo koliko možemo. Ukazali smo načelnicima općina i na njihovu obavezu koja je nametnuta zaključkom Vlade FBiH. Općina Bosanska Krupa je već planirala 100.000 KM u budžetu i nadam se da će i ostale općine slijediti taj slučaj", rekao je za kraj Polimanac.