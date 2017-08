Srbija pojačala carinski nadzor za robu iz Hrvatske

Foto: Arhiv/Klix.ba

Srbija je pojačala nadzor nad robom biljnog i životinjskog podrijetla iz Hrvatske, priopćila je u ponedjeljak srbijanska uprava carina (UCS), uzvraćajući time Hrvatskoj koja je drastično povećala pristojbe i pojačala fitosanitarni nadzor pri uvozu voća i povrća iz nečlanica EU-a.

U priopćenju dostavljenom Hini, UCS navodi da "u koordinaciji sa svim ostalim pograničnim tijelima i inspekcijskim službama pojačava mjere kontrole i nadzora nad robom".



Pojačane mjere kontrole podrazumijevaju uzimanje uzoraka "svakog tovara i detaljnu provjeru svakog uzorka, a ne selektivnom metodom kao što je to do sada bio slučaj".



Roba se, kako je navedeno u saopćenju "potom stavlja pod carinski nadzor dok se ne dobiju rješenja fitosanitarne i veterinarske inspekcije".



Tek kad iz inspekcija ministarstva poljoprivrede stignu pozitivna rješenja roba, kako se navodi, može biti ocarinjena i puštena u slobodnu prodaju.



Prema neslužbenim saznanjima Hine, carinske ispostave na graničnim prijelazima sa Hrvatskom već su dobile upute o primjeni mjera.



Hrvatsko ministarstvo poljoprivrede donijelo je u julu novi pravilnik kojim uvodi kontrolu većeg broja vrsta voća i povrća uvezenih iz nečlanica EU-a, a naknada za inspekcijski nadzor povećana je s 90 na 2000 kuna u cilju, kako je saopćeno u ponedjeljak, bolje zaštite potrošača.



Ministar trgovine Srbije Rasim Ljajić poručio je da "niko ne želi trgovinski rat", ali da će četiri zemlje zapadnog Balkana biti prinuđene na protumjere ako problem ne bude riješen.



Poslije sastanka u Sarajevu ministri BiH Mirko Šarović, Srbije Rasim Ljajić, Crne Gore Dragica Sekulić i Makedonije Ljupčo Nikolovski pozvali su Hrvatsku da ukine "diskriminatorske odluke kojima se uvodi različit tretman za domaće proizvode i proizvode iz trećih zemalja".



Ministri su zatražili hitan sastanak s resornim hrvatskim kolegom Tomislavom Tolušićem koji bi, kako je poručeno, trebao biti održan do kraja sedmice u Podgorici ili će, kako je navedeno, svako odgađanje proizvesti "nesagledive posljedice".



Ministri su konstatirali da su potezom Hrvatske ugrožena pravila i načela Svjetske trgovinske organizacije i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji zabranjuju diskriminiranje u trgovinskom prometu.