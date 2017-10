U Bihaću je danas prezentirana trasa brze ceste Velika Kladuša - Bihać - Bosanski Petrovac - Jezero čija bi izgradnja, prema trenutnoj verziji, koštala oko 2,5 milijarde KM.

