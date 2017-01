Pozitivna priča iz Goražda: Ginex u 2017. otvara 120 novih radnih mjesta, plate već povećane

Goraždanska kompanija Ginex je u 2016. godini postala jedna od vodećih kompanija u oblasti namjenske industrije u BiH, što je najveći poslovni uspjeh od osnivanja preduzeća 1998. godine. Prihodi Ginexa iznose blizu 38 miliona maraka, a više od 80 posto proizvodnje plasiraju na strano tržište.

