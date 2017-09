Poljoprivrednici odustaju od proizvodnje, stočari ulaze u zimu bez hrane, a vlasti šute

Koliko je protekla godina bila teška za naše poljoprivrednike i stočare, svjedoče ogromne štete na usjevima širom BiH, što zbog proljetnog mraza, što zbog ljetnih suša. Brojni stočari vjerovatno neće moći prehraniti stoku, poljoprivrednici odustaju od proizvodnje, a nadležni u tišini zaobilaze njihove zahtjeve.

