Povodom obilježavanja 125 godina proizvodnje čelika u Zenici kompanija ArcelorMittal Zenica sinoć je u hotelu Zenica održala svečanost kojoj su prisustvovali predstavnici gradskog, kantonalnog i federalnog nivoa vlasti. Govornici su u svom obraćanju prisutnima istakli kako željezara iza sebe ima burnu historiju, ali i korake za razvoj i napredovanje u budućnosti.

Povodom obilježavanja 125 godina proizvodnje čelika u Zenici kompanija ArcelorMittal Zenica sinoć je u hotelu Zenica održala svečanost kojoj su prisustvovali predstavnici gradskog, kantonalnog i federalnog nivoa vlasti. Govornici su u svom obraćanju prisutnima istakli kako željezara iza sebe ima burnu historiju, ali i korake za razvoj i napredovanje u budućnosti.

Večerašnjoj svečanosti su iz političkog života prisustvovali gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević te premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, dok su u ime kompanije ArcelorMittal prisustvovali direktori evropskih pogona i generalni direktor kompanije u Zenici Biju Nair.



Prilikom obraćanja prisutnima Nair je izjavio kako je historija pokazala da je Zenica izgrađena od čelika tokom burnih 125 godina u toku kojih je preživjela tri rata.



"Postoji malo gradova u svijetu s historijom koju je preživjela Zenica i proizvodnja čelika. Zeničani su pokazali da su dobri u prihvatanju izazova i imaju nevjerovatnu predanost u proizvodnji čelika. Slike koje smo večeras izložili to najbolje pokazuju, a pred nama je dug put i mogu sa sigurnošću reći da postavljamo temelje za narednih 15 godina", kazao je Nair.



Naredne godine planirana je rekonstrukcija pogona Visoke peći, a prema Nairovim riječima, Zenica ima svijetlu budućnost s projektima koji slijede, a koji se neće moći realizirati bez podrške lokalne, kantonalne i federalne vlade.



Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović čestitao je menadžmentu ArcelorMittala Zenica te je još jednom ukazao na probleme Zeničana.



"Mi živimo uz željezaru, a nažalost najmanje benefita dobivamo od nje. Ja želim stvoriti prijateljsko okruženje Mittalu jer je to jedina strana investicija u gradu. Svjesni smo i iz dimnjaka ne očekujemo cvijeće, a put kojim ide Mittal je put koji građani Zenice žele. Nama trebaju čist zrak i radna mjesta i to je ono što želim od vas i molim vas da za sve poslove koje radite birate zeničke kompanije za izvođenje radova", poručio je Kasumović.



Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić istakao je kako je željezara preživjele tri države, tri rata i strahotu privatizacije, ali je ostala na nogama i poprimila osobinu materijala koji proizvodi - čelika.



"Ovo je zaista vrijedno pažnje jer je željezara značajna zbog izvoza, svake godine je među pet najvećih izvoznika u Bosni i Hercegovini i donosi ekonomski kvalitet državi. Na mikro planu nam je bitna jer povezuje dva entiteta na taj način što koristi rudu iz Prijedora, ali zbog svojih poslovnih angažmana povezuje nas i s cijelim svijetom. Vidimo da je preživjela kataklizmu i strahotu privatizacije i pokazala da je ovo jedan od dobrih primjera privatizacije u BiH. Podsjetnik je naše bosanske produkcijske tradicije i vjerujem da će i u narednih 125 godina proizvoditi čelik", izjavio je Novalić.



Prisutni su imali priliku pogledati i kratkometražni film o historijatu proizvodnje čelika u Zenici i razvoju Zenice kao industrijskog grada, a izložene su i neke od fotografija koje pričaju 125-godišnju historiju industrije u Zenici.



Prisutne je u zabavnom programu zabavljao bend Divanhana, a svi prisutni su iskazali zadovoljstvo i spremnost da pomognu ArcelorMittalu u ostvarenju planova s obzirom na to da vode razvoju kompanije i privrede u Bosni i Hercegovini koja je od velikog značaja.