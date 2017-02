Novalić: Ova godina je udarna za poslovno okruženje i socijalne zakone

Fadil Novalić (Foto: Edin Hadžihasić/Klix.ba)

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić na današnjoj debati o efektima Reformske agende na zapošljavanje, poslovnu klimu i konkurentnost kazao je da je Vlada FBiH iz ovog dokumenta provela 36 posto tačaka koje su gotovo isključivo iz prve tri, odnosno četiri tačke agende - fiskalne politike i oporezivanja, tržišta rada, poslovnog okruženja i socijalne sfere.

"Ostalim dvjema tačkama - vladavina prava s primjenom antikoruptivnih zakona i javna uprava se sada intenzivnije bavimo, iako već imamo moratorij, a na budžet smo stavili pet miliona KM za primjenu antikoruptivnih zakona, tako da se praktično okreće pol našeg djelovanja. Ali nemojmo zaboraviti da je ova godina i godina socijalnih zakona - zakona o PIO-u i zakona o boračkim populacijama, jedan krovni 'kišobran zakon' i nemojmo zaboraviti da ćemo, što se tiče poslovnog okruženja, glavne poteze vući ove godine", kazao je uoči početka debate u organizaciji Centara civilnih inicijativa (CCI).



Novalić je istakao kako su najveći rezultati Reformske agende postignuti u finansijskoj sferi.



"Ja potječem iz realnog tržišta i dobro znam koji su zakoni omogućavali malo više sivog tržišta i tokova sivog kapitala. Mi upravo zatvaramo te tokove. To nije nešto toliko vidljivo običnim građanima pa čak i ovdje u Parlamentu trebate biti finansijski stručnjak da biste to primijetili. Imamo izuzetno efikasne rezultate u finansijskim zakonima. Ovaj novi zakon o doprinosima i dohotku će to dovršiti, a neki zakoni iz bankarskog sektora sprečavaju i pranje novca te finansiranje neželjenih djelatnosti. Ali vratimo se poslovnom okruženju, tu smo prve dvije godine stavili akcent za prve dvije tačke. Ova godina je udarna za poslovno okruženje i socijalne zakone te početak borbe protiv korupcije", najavio je Novalić.



Na pitanje zašto nismo poput Hrvatske donijeli sveobuhvatnu reformu, već se ide postepeno i tako opterećavaju poslodavci, odgovorio je:



"Poslodavci učestvuju s nama u kreiranju tih zakona, mnogo više nego što se to vidi na prvi pogled. Na kraju krajeva, ja dolazim iz tih redova, znam sve te ljude, bio sam godinama u toj organizaciji i ne bih se ogriješio o njih, ali mi jednostavno imamo mnogo manje prohodan sistem od Hrvatske. Mi se recimo godinu dana mučimo otkako smo iz Vlade dali zakon o PIO-u i još ga nemamo usvojenog. Naš sistem prolaza kroz Parlament je vrlo riskantan. Da vi sad odjednom plasirate paket od 20 zakona, vjerujem da to ne biste uspjeli. Ali sad ćemo to testirati, potrebno je promijeniti 51 zakon da biste obavili 'one stop shop' registraciju unutar nekog realnog vremena. Ja moram priznati da se veoma plašim jednog takvog seta zakona u parlamentima s ovakvom protočnošću kakva realno jeste", poručio je na kraju obraćanja premijer FBiH.