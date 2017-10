Federalni premijer Fadil Novalić danas je, u okviru posjete Novom Travniku, obišao pogone Tvornice mašina i hidraulike BNT i slovenačke firme ADK koja se bavi proizvodnjom šasija za autodizalice te GS-Tvornicu mašina u Travniku (TMT).

Federalni premijer Fadil Novalić danas je, u okviru posjete Novom Travniku, obišao pogone Tvornice mašina i hidraulike BNT i slovenačke firme ADK koja se bavi proizvodnjom šasija za autodizalice te GS-Tvornicu mašina u Travniku (TMT).

Nakon posjete BNT-u kazao je da namjenska industrija spada u najrazvijenije grane privrede u BiH te da je u 2016. godini ostvaren izvoz viši od 170 miliona KM, što je u odnosu na 2015. rast od više od 23 posto.



"Nove rekorde obaramo i ove godine i već danas mogu reći da će 2017. biti najuspješnija godina u namjenskoj industriji od rata naovamo. Posebne rezultate u protekle dvije godine iskazuje 'Tvornica mašina i hidraulike Bratstvo Novi Travnik'. Ovo je nekada bila jedna od najkvalitetnijih fabrika u svijetu. Poslije rata firma se našla pred stečajem, no danas iznova počinje da bude ponos Novog Travnika", rekao je Novalić.



Dodao je da se u Novom Travniku razvijaju nove tehnologije i novi, u potpunosti domaći proizvodi.



"Krajem prošle godine upravo je u ovoj tvornici proizvedena prva samohodna bh. haubica. Radi se o veoma ozbiljnom projektu koji je u ovom trenutku u fazi testiranja. Haubica ispunjava sve standarde NATO-a, bit će i veoma konkurentna po pitanju cijene. Tim potezom Bratstvo daje novi zamah namjenskoj industriji u BiH i uvjeren sam da će doprinijeti njenim daljnjim uspjesima", istakao je Novalić.



Iz te firme, čiji je većinski vlasnik Vlada FBiH, naveli su da posluje puno bolje nego u periodu prije dvije godine te da na vrijeme stižu izmiriti sve obaveze prema državi.



Za 300 uposlenih kažu da ima posla, ali da ga još nedostaje da bi funkcionirali u punom kapacitetu.



Premijer je u fabrici ADK informiran da zapošljavaju 350 radnika koji prave šasije za auto dizalice njemačkom proizvođaču Liebherru, godišnje oko 6.500 tona.



"Zadovoljni smo radnom snagom u BiH, trenutno smo u fazi proširivanja tako da će biti posla za zavarivače i bravare", istakao je direktor ove firme Vili Šumer.



Nakon posjete TMT-u Novalić je rekao da je ta firma primjer izuzetno uspješne privatizacije.



"Kada je njemačka grupacija 'Global Sourcing' kupila većinski udio u TMT-u to je bila jedna mala tvornica. Imala je 52 uposlena, godišnji prihod bio je nešto veći od 800 hiljada KM dok je dug preduzeća iznosio dva miliona maraka. Prošle godine prihodi su iznosili 23 miliona KM, a zaposlen je 271 radnik. Umjesto pet posto, kao do prije nekoliko godina, TMT danas izvozi više od 90 posto proizvodnje, uglavnom na tržište EU. Svake sedmice iz ove tvornice 15 kamiona gotovih proizvoda ide u inostranstvo", naglasio je Novalić te dodao da se TMT širi.



Podsjetio je da je u maju ove godine u Slimenima kod Travnika otvorena nova proizvodna hala TMT-a vrijedna 4,5 miliona KM.



"U ovoj hali je posao našlo još 50 radnika, a ono što sam danas ovdje vidio daje osnove za optimizam za daljnji rast ove kompanije", naveo je Novalić.



Obilaskom TMT-a Novalić je završio današnju posjetu Novom Travniku i Travniku. Na početku posjete Novom Travniku sastao se s općinskim načelnikom Refikom Lendom i prisustvovao otvaranju pogona švedske firme za proizvodnju obuće ''Kavat'', koji će uz pogon u Travniku, otvoren 2009. godine, zapošljavati više od 150 radnika.