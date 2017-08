Mirjanić: Ukupna šteta u biljnoj proizvodnji RS-a zbog suše oko 270 miliona KM

Foto: Ilustracija

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić izjavio je danas da bi ukupna šteta u biljnoj proizvodnji RS-a zbog ogromne suše mogla da bude 270 miliona konvertibilnih maraka.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić izjavio je danas da bi ukupna šteta u biljnoj proizvodnji RS-a zbog ogromne suše mogla da bude 270 miliona konvertibilnih maraka.

On je rekao da je biljna proizvodnja u ovom bh. entitetu zbog suše smanjena od 40 do 60 posto, a u pojedinim područjima i do 80 odsto, dodavši da će ukupan obim biljne proizvodnje biti smanjen sa 1,6 miliona tona na 1,2 miliona tona.



"To će imati negativan utjecaj i na stočarsku proizvodnju - ocijenio je Mirjanić, najavljujući porast cijena poljoprivrednih proizvoda.



Ministar poljoprivrede RS-a je najavio da će entitetska vlada provesti niz mjera, među kojima je i isplata polovine podsticaja poljoprivrednim proizvođačima u iznosu od 60 miliona KM, do kraja ovog mjeseca.



"Vlada je obezbijedila dodatnih 10 miliona KM, od toga pet miliona KM za kapitalna ulaganja, odnosno navodnjavanje, i pet miliona KM za podsticaj novom ciklusu proizvodnje", rekao je Mirjanić.



Prema njegovim riječima, u ovoj godini u agrarni sektor će biti uloženo 185 miliona KM.



Mirjanić je još kazao da će Vlada RS-a sa Investiciono-razvojnom bankom predložiti reprogram za obaveze poljoprivrednih proizvođača za ovu godinu, ali i za poslovne banke koji su plasirale sredstva za poljoprivredne subjekte. On je napomenuo da je u toku razgovor sa osiguravajućim društvima da isplate sve premije za one koji su osigurali proiozvodnju.