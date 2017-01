Izvanredna godina za namjensku industriju u FBiH: Ostvaren promet od 240 miliona KM, veliki planovi za 2017.

Namjenska industrija u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini ostvarila je prihod u iznosu od 240 miliona konvertibilnih maraka, što je najbolji rezultat u poslijeratnom periodu.

Foto: Arhiv/Klix.ba

