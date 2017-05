Zhejiang, provincija koja bilježi najveći ekonomski rast u Kini, prvi put organizovaće internacionalni sajam 2017 Zhejiang Export Fair (Serbia), u Belmax Centru u Beogradu, u periodu od 18. do 20. maja (Autoput za Zagreb br. 20, Zemun). Ulaz je besplatan.

Zhejiang, provincija koja bilježi najveći ekonomski rast u Kini, prvi put organizovaće internacionalni sajam 2017 Zhejiang Export Fair (Serbia), u Belmax Centru u Beogradu, u periodu od 18. do 20. maja (Autoput za Zagreb br. 20, Zemun). Ulaz je besplatan.

2017 Zhejiang Export Fair (Srbija) okupiće preko 60 proizvođača iz ekonomski najrazvijenije kineske provincije Zhejiang (Džeđang), koji će imati priliku da posjetiocima sajma predstave proizvode iz oblasti:



• elektronika i elektrotehnika

• građevinski materijal

• dekoracija (za kuću i kupatilo, namještaj i dr.)

• rasvjeta

• mašine i prateća oprema



Najveći sajam kineskih proizvođača 18. maja biće po prvi put organizovan u Srbiji od strane Zhejiang Broad International Convention & Exhibition Co., Ltd dok je domaćin ovog događaja Odjeljenje za spoljnu trgovinu provincije Zhejiang, a jedan od sponzora kompanija Belmax Center iz Beograda.



Osnovana 2001. godine, Zhejiang Broad International Convention & Exhibition Co., Ltd(BCE)je državna kompanija koja organizuje najeminentnije internacionalne skupove, izložbe i sajmove, uz pokroviteljstvo Ministarstva za spoljnu trgovinu i ekonomsku saradnju Narodne Republike Kine.



Sajam koji ove godine prvi put organizuju u Srbiji, ima zadatak da našim preduzećima predstavi najsavremenije proizvode iz oblasti građevinskih i infrastrukturnih materijala, namještaja, kućnih aparata, dekoracije, rasvjete, mašina i opreme i uvede našu zemlju, Centralnu i Istočnu Evropu u trendove koje prati jedna od najbrže rastućih ekonomija u Kini.



"Cilj internacionalnog sajma Zhejiang Export Fair je da na jednom mestu okupi reprezentativne proizvođače i trgovce koji će kvalitetom svojih proizvoda i uslugom, a posebno njihovom povoljnom cijenom, privući veliki broj kupaca. Preduzeća iz Srbije dobiće jedinstvenu priliku da uspostave međunarodnu saradnju sa uspješnim kineskim proizvođačima i tako unaprijede svoje poslovanje." – izjavio je Regon Džo, direktor Belmax Centra.



Ovaj sajam podržan je od strane Ambasade Narodne Republike Kine u Srbiji, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije i Privredne komore Srbije.