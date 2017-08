Udruženje poslodavaca RS: Povećanjem plata osigurati obučenu radnu snagu

Poslodavci u Republici Srpskoj traže velike promjene kada je u pitanju upisna politika, zbog sve izraženijeg nedostatka ponude školovane aktivne radne snage, što bi moglo da predstavlja veliki problem privredi.

Predsjednik Udruženja poslodavaca poljoprivrede i prehrambene industrije Republike Srpske (RS) Saša Trivić izjavio je za Fenu da na tržištu u gotovo svim sektorima primjetan nedostatak kvalitetne i obučene radne snage.



"Nedostaju nam radnici u metalskoj oblasti, obućarskoj industriji, dijelom i inžinjeri tehničkih nauka. Gotovo svi poslodavci imaju te probleme i očekujemo da bi zbog ove situacije trebalo da dođe do povećanja plata. Istovremeno pojedini privrednici, ako ne budu mogli osigurati veće zarade, imat će problem da uopće nađu radnu snagu", upozorio je Trivić.



Istakao je da poslodavci na taj problem ukazuju godinama, ali da nije bilo pomaka, iako bi stanje u privredi u narednih nekoliko godina moglo biti vrlo teško imajući u vidu i druge probleme.



Uz pad prirodnog priraštaja i migracije, veliki je problem i to što se upisna politika ne formira na osnovu potreba privrede.



"Time se nanosi dvostruka šteta, poslodavcima, ali i RS, jer se plata obrazovanje kadra kojem to znanje neće koristiti. I roditelji i školarci imaju na osnovu toga loše informaciju kada je u pitanju mogućnost zaposlenja", dodao je Trivić.



Naveo je da je upitan i kvalitet znanja za određene obrazovne profile, s obzirom na (ne)opremljenost škola i vezu s realnim sektorom.



Analiza i projekcija kretanja na tržištu rada Republike Srpske 2017.-2021., koju je uradila Unija udruženja poslodavaca RS-a je pokazala da se zadnjih 10 godina RS suočila s demografskim trendovima koji su imali značajne efekte na tržište rada kroz smanjenje aktivne ponude radne snage.



RS danas ima 97.000 manje radno sposobnih ljudi, a zbog migracija i negativnog prirodnog priraštaja u periodu od 2006. do 2015. ostala je bez 70.000 djece uzrasta do 15 godina.



Sve to je utjecalo na značajno smanjenje aktivne ponude radne snage na tržištu rada, čime su bitno smanjuju razvojne šanse poslodavaca, kao i lokalnih zajednica u kojima oni djeluju.



Upozoreno je i da će se pad aktivne ponude radne snage vrlo vjerovatno nastaviti i u budućnosti tako da se u narednih šest godina očekuje smanjenje broja radno sposobnog stanovništva za još 59.000, sa 867.000 na 808.000.