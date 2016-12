U sarajevskom naselju Otoka u ulici Bulevar Meše Selimovića početkom decembra počeli su pripremni radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta "Veneto".

Na ovoj lokaciji prethodno su se nalazili objekti koji su ometali početak gradnje te se naprije pristupilo uklanjanju objekata. Nakon prve faze pristupit će se gradnji, što se očekuje naredne godine.



Riječ je o veoma atraktivnoj lokaciji, a objekat će se nalaziti na uglu ulice Bulevar Meše Selimovića s južne i ulice Srđana Aleksića sa zapadne strane.



O gradnji ovoga objekta i ranije se govorilo, a njegova gradnja je planirana Izmjenom i dopunom Regulacionog plana "Alipašin Most VII". Predviđeno je da u suterenu objekta budu projektirana dva nivoa garažnog prostora.



Dodatno su u prizemlju objekta i na galeriji predviđeni poslovni prostori, a na etažama od jedan do devet predviđena je gradnja stanova površine od 50 do 117 metara kvadratnih.



Na višim etažama - 11 i 12 bit će projektirani penthouse-LOFT stanovi s velikim zelenim terasama i atraktivnim panoramskim pogledom na cijeli grad. Objekat je projektirala projektantska kuća Kvadrat d.o.o., a za potrebe investitora Aluveneto d.o.o. Sarajevo.