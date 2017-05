Pakistanski biznismen ustupa BiH vilu od milion dolara u Gwadaru

Asif Mahmood Minhas (Foto: FENA)

Predstavnici državnih institucija, privrednici te predstavnici medija i drugih javnih sektora moći će u pakistanskom lučkom gradu Gwadaru, jednom od najvažnijih čvorišta trgovine 21. stoljeća između Istoka i Zapada, koristiti rezidenciju simbolički nazvanu "Bosanska vila", čija je vrijednost milion američkih dolara, kazao je u razgovoru za Fenu privrednik i filantrop iz Pakistana, vlasnik ove rezidencije Asif Mahmood Minhas, koji boravi u Sarajevu i Bosni i Hercegovini tražeći prilike za ulaganja.

Minhas, koji se bavi hotelijerstvom, razvojem koncepata zabavnih i tematskih parkova ali i trgovinom općenito, zainteresiran je za ulaganja u BiH u sektor turizma, ali i generalno za saradnju privatnog sektora dviju država na području razmjene dobara, ljudi i ideja.



"Prije tri godine proširio sam postojeći porodični biznis i uložio u razvoj resorta u Gwadaru, jednoj od ključnih tačaka na Kinesko-pakistanskom ekonomskom koridoru (CPEC), čvorištu ekonomskih aktivnosti Istoka i Zapada", govori Minhas.



Između ostalih projekata, jedna vila je uz koordinaciju s ambasadorom BiH u Pakistanu Nedimom Makarevićem, dobila ime po BiH. Riječ je o zdanju od 1.000 kvadratnih metara koje će državljani BiH iz svih sektora koje u Pakistan pozovu vlasti moći koristiti bez naknade. To je, kako kaže pakistanski biznismen, korak u saradnji i poboljšanju trgovinskih odnosa BiH i Pakistana, posebno u privatnom sektoru. Države, dodaje, prave kišobran za razvoj, a razvoj dolazi iz privatnog sektora.



U BiH je Mihnas došao kao jedan od panelista na netom završenom Sarajevo Business Forumu 2017, ali i da istražuje.



"Pokušavam dokučiti u kojim sektorima mogu proširiti svoja poslovanja, možda u odmarališta, u izgradnju hotela, neke tematske parkove kakvi su Joyland ili Disneyland, možda u izvoz tekstila iz Pakistana u BiH. S druge strane, spremni smo u Pakistan uvoziti sve što se iz BiH može izvoziti", kaže Minhas.



Ističe da ga za BiH kao muslimanskog vjernika vežu posebni osjećaji, jer u BiH značajan dio populacije čine upravo muslimani.



"Neke druge države s muslimanskim stanovništvom ne trebaju pomoć kao što to treba BiH. Imam motivaciju da pomognem državi BiH. Utoliko sam spreman angažirati moje kompanije da rade ovdje, i to nije samo pitanje profita, iako kao biznismeni nikad ne bježimo od profita. Smatram da su trgovina i usluge najhumaniji načini poslovanja, jer mnogi ljudi dobiju posao, država kroz poreze također ima korist, svi učesnici u takvom poslu imaju korist", ističe Minhas.



Govoreći o Gwadaru, lučkom gradu u pakistanskoj pokrajini Balučistan, udaljenoj 120 kilometara od granice s Iranom, Minhas kaže da ovaj grad ima veliki potencijal da bude most preko kojeg prelaze svi putevi, i istočni i zapadni, i sjeverni i južni. Gwadar ima kapacitet od 400 miliona tona tovara na godišnjem nivou, što ga čini jednom od najvećih luka u ovom dijelu svijeta, lociran je u dubokom moru, što znači da mu bez problema pristupaju veliki tankeri. Cijeli svijet je zainteresiran za ovu luku, a jedna od najvećih prednosti je što je za luku strateški zainteresirana Kina.



"Kinezi su morali prelaziti 12.000 do 15.000 kilometara da bi dobijali naftu s Bliskog istoka. Ali, zbog CPEC-a je razdaljina smanjena za 3.700 kilometara. Dakle, troškovi vremena, puta, rada... reducirani su za trećinu ili četvrtinu. Naravno, najveće koristi od razvoja Gwadara i CPEC-a će imati Kina i oni i najviše doprinose financijski kako bi se CPEC dalje razvijao. Ali, nedavno je i Rusija izrazila svoje nakane da se priključi CPEC-u. Dakle, dvije supersile su CPEC-u. Potom tu je i Iran, pa centralnoistočne države, zatim i Velika Britanija i Turska... svi oni žele da rade u Gwadaru, projektima CPEC-a, itd. Ono što su nekad bili Singapur, Dubai, sad i sutra će biti Gwadar. Budućnost je u Aziji, bit će mnogo ekonomskih aktivnosti. Mnogo država će razvijati biznise u Gwadaru. A ukoliko se počnu tu promovirati i bosanske kompanije to će značiti mnogo novih poslova za vašu državu", naglašava.



Uzimajući u obzir ovo što je naveo, sagovornik Fene je odlučio da da zemlju i za izgradnju bosanskohercegovačkog biznis centra, a na državi i privatnom sektoru je da koriste to na dobrobit i BiH i Pakistana.



"Ipak, moram istaći i to: Neće obje države imati istu korist od saradnje. Glavna korist neće biti za Pakistan. Mi smo velika država, s više od 200 miliona stanovnika. BiH ne može pomoći Pakistanu kao što Pakistan može pomoći BiH. Naše kompanije su posvećene saradnji i trebamo povratnu informaciju koliko smo dobrodošli u BiH. Naše kompanije su ozbiljne, ne bave se nekakvim mešetarenjima, aktivni smo i u civilnom sektoru, u humanitarnom radu, ne razmišljamo samo kroz biznis, i zato smo tu, da pomognemo kroz rad i saradnju", dodaje Minhas.



Za nekoliko dana koliko boravi u Sarajevu, ovaj biznismen je vidio da u BiH postoji veliki potencijal za turizam.



"Postoje potrebe za dobrim odmaralištima, hotelima, objektima, kapacitetima kao što su Disneyland, Joyland, dobri trgovački centri. Naravno, BiH mora imati i svoju jaku aviokompaniju, helikopterski servis za turiste, mnogo više različitih sredstava modernog transporta. To je ono što vidim kao neophodnost", kaže pakistanski biznismen.



Na pitanje šta BiH može dobiti iz Pakistana Minhas ističe da su to kvalitetan tekstil, riža, kožna galanterija.



"Čuo sam da BiH ima kvalitetne kompanije u drvnoj industriji, također, građevinske firme... To su sektori koji bi mogli imati svoje tržište u Pakistanu. Mogli bi raditi i na razmjeni iskustava. Zaista sam motiviran da poslujem s kompanijama iz BiH", rekao je u razgovoru za Fenu Asif Mahmood Minhas, milioner, biznismen i filantrop iz Islamske Republike Pakistan.