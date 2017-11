Promo / Ostalo je još šest dana za prijavu na treći hackathon "Zajedno postižemo više"

Svaki dan se čita o tehnološkom napretku, novim aplikacijama, umjetnoj inteligenciji i mnogim drugim novostima iz područja tehnologije koje stvaraju pozitivne promjene u društvu na globalnoj razini.

Svaki dan se čita o tehnološkom napretku, novim aplikacijama, umjetnoj inteligenciji i mnogim drugim novostima iz područja tehnologije koje stvaraju pozitivne promjene u društvu na globalnoj razini.

S druge strane, Bosna i Hercegovina je zemlja koja neizmjernu snagu crpi iz svojih mladih ljudi koji nerijetko postaju IT stručnjaci koji svojim vještinama često nadmašuju razine svjetske tehnološke razvijenosti. Svojim znanjem oni rješavaju probleme s kojima se susreće šira društvena zajednica značajno olakšavajući na taj način život u Bosni i Hercegovini.Kako bi se ovaj pozitivni trend nastavio, INTERA Tehnološki Park uz podršku Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država organizira hackathon "Zajedno postižemo više". Nakon Sarajeva i Banja Luke prethodnih godina, ovaj će se hackathon održati od 1. do 3.12.2017. godine u Mostaru u prostorijama INTERA TP-a i trajat će 48 sati tijekom kojih će sudionici razvijati društveno korisne mobilne ili web aplikacije iz područja ljudskih prava, obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, okoliša, umjetnosti, cyber sigurnosti, mobbinga, transporta i upravljanja u kriznim situacijama.Pojedinci stariji od 18 godina iz svih dijelova Bosne i Hercegovine se mogu prijaviti popunjavajući obrazac na linku do nedjelje, 12.11.2017. do 23:59 sati. Pristigle prijave će pregledati stručna komisija koja će izabrati 60 mladih ljudi koji će raspoređeni u 12 timova raditi na razvoju aplikacija prema vlastitim interesima. Timove će tijekom hackathona voditi mentori koji će im pružiti potrebna znanja te nesebično podijeliti svoja iskustva kako bi im pomogli u kreiranju što kvalitetnijih i boljih rješenja za uočene probleme. Svoja rješenja timovi će prezentirati posljednji dan hackathona pred stručnom komisijom, a najbolji će biti nagrađeni ulaskom u višemjesečni mentorski program tijekom kojeg će uz pomoć mentora i trenera nastaviti raditi na razvoju svojih ideja.Partneri projekta, Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država i Telemach fondacija, osigurali su vrijedne nagrade za najbolje timove kao dodatni motiv za vrijedan rad i mukotrpno zalaganje.Tijekom trajanja hackathona za sve sudionike je osigurano osvježenje i hrana, a za one, koji ne dolaze iz Mostara, bit će rezerviran smještaj i plaćeni putni troškovi.Ostalo je još malo vremena da se svi mladi programeri, dizajneri, ekonomisti, ekolozi i kreativci s dozom društvene osvještenosti prijave i da postanu dio ovog izazovnog, ali iznimno zanimljivog vikenda. Neprocjenjivo iskustvo, stečeno znanje, nova prijateljstva i pozitivan utjecaj na zajednicu su dovoljni motivi, zar ne?