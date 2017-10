Promo / Kodirajte zajedno u Mostaru za zemlju u obliku srca

Za sve programere, dizajnere, ekonomiste, ekologe, kreativce s dozom društvene osvještenosti, osobe koje vide probleme u okruženju, ali vide i rješenje za iste, INTERA Tehnološki Park je pripremio poseban izazov.

Za sve programere, dizajnere, ekonomiste, ekologe, kreativce s dozom društvene osvještenosti, osobe koje vide probleme u okruženju, ali vide i rješenje za iste, INTERA Tehnološki Park je pripremio poseban izazov.

Hackathon "Zajedno postižemo više" se tradicionalno, uz podršku Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država, organizira već treću godinu zaredom te, nakon Sarajeva i Banja Luke, dolazi u Mostar. Cilj ovog hackathona je spojiti mlade iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, uključiti ih, uz pomoć mentora i stručnjaka, u IT i poslovnu scenu te na taj način unaprijediti njihove vještine i znanja. Hackathon "Zajedno postižemo više" predstavlja jedinstven spoj razmjene iskustava i znanja, učenja od najboljih domaćih stručnjaka, sklapanja prijateljstava te širenja poslovne i privatne mreže na sve dijelove BiH.Prvi vikend u prosincu 2017. rezerviran je za sve one koji svojim znanjem, umijećem i talentom mogu mijenjati stvari na bolje i ponuditi inovativna rješenja za probleme koji se stave pred njih. Događaj prožet intenzivnim radom i pozitivnom energijom održat će se od 1. do 3.12.2017. godine u prostorijama INTERA Tehnološkog Parka.Na hackathon se mogu prijaviti pojedinci stariji od 18 godina iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, a na osnovu selekcijskog procesa bit će izabrano 60 mladih ljudi koji će sudjelovati u natjecanju. Tijekom 48 sati trajanja hackathona timovi će razvijati društveno korisne mobilne ili web aplikacije iz jednog od sljedećih područja:• ljudska prava,• obrazovanje,• zapošljavanje,• zdravstvo,• okoliš,• umjetnost,• cyber sigurnost,• mobbing,• transport,• upravljanje u kriznim situacijama.Kako bi ponuđena rješenja bila što kvalitetnija i bolja, svaki će tim tijekom cijelog događaja imati na raspolaganju mentora, stručnjaka iz različitih područja, koji će im pružiti potrebna znanja i svojim iskustvom doprinijeti uspješnom rješenju problema. Osim vlastitog mentora, svaki će tim na raspolaganju imati i dva mentora koji će se potruditi odgovoriti na njihova dodatna pitanja. Tijekom događaja, sudionici će imati priliku i poslušati kratka predavanja stručnjaka na teme bliske temama samog hackathona. U nedjelju, 3.12.2017. godine, timovi će pred stručnim žirijem prezentirati svoja rješenja, a najbolji će biti nagrađeni ulaskom u višemjesečni mentorski program tijekom kojeg će uz pomoć mentora i trenera nastaviti raditi na razvoju svojih ideja. Za najbolje timove su pripremljene i vrijedne nagrade koje će osigurati partneri i organizatori projekta.Tijekom trajanja hackathona za sve sudionike je osigurano osvježenje i hrana, a za one, koji ne dolaze iz Mostara, bit će rezerviran smještaj i plaćeni putni troškovi.Svi zainteresirani pojedinci se mogu prijaviti popunjavanjem jednostavnog obrasca na linku do nedjelje, 12.11.2017. do 23:59h, a u slučaju potrebe za dodatnim informacijama, mogu se javiti na [email protected]