Odabran konzorcij koji će za 100.000 KM izraditi "strategiju razvoja" Aerodroma Trebinje

Republika Srpska izgleda zaista ne odustaje od priče vezane za Međunarodni aerodrom u Trebinju, a to potvrđuje i nedavno odabrani ponuđač za izradu strategije razvoja tog nepostojećeg objekta.

Naime, Javno preduzeće Aerodromi RS odabralo je najpovoljnijeg ponuđača izrade strategije razvoja Međunarodnog adoroma u Trebinju, a riječ je o konzorciju kojeg predvodi kompanija WAY 2 GO d.o.o. iz Banja Luke.Konzorcij čine kompanije WAY 2 GO d.o.o., NEO AERODROMES ENGINEERING d.o.o. Beograd i Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka,a zajedno su ponudili cijenu od 74.900,00 KM. Ukupna procijenje vrijednost po ugovoru je bila 80.000,00 KM. Uz PDV ova cijena se kreće oko 100.000 KM.Treba spomenuti da su ove kompanije bile ujedno i jedini ponuđači. Rok za izradu dokumentacije je 30 dana od dana potpisivanja ugovora.Podsjećamo, Klix.ba je ranije pisao o najavljenom utrošku novca na jedan od najkontroverznijih projekata manjeg bh. entiteta – kontroverznog uglavnom zbog činjenice da ne postoji.Također, JP Aerodromi Republike Srpske odgodili su nedavno tender za izradu Strategije razvoja trebinjskog aerodroma zbog, navodne žalbe na tendersku dokumentaciju, ali je postupak nabavke ponovo obnovljen.