Veliki ekološki projekt “Zajedno za čiste vode Bosne i Hercegovine” ulazi u četvrtu godinu uspješne saradnje, a tim su povodom organizatori javnosti prezentirali plan aktivnosti za sljedeću godinu.

Veliki ekološki projekt “Zajedno za čiste vode Bosne i Hercegovine” ulazi u četvrtu godinu uspješne saradnje, a tim su povodom organizatori javnosti prezentirali plan aktivnosti za sljedeću godinu.

“Zajedno za čiste vode Bosne i Hercegovine” nakon uspješne 3 godine, u proljeće 2018. kreće s pet akcija čišćenja voda, kojima prethodi prodajna akcija u Bingo prodavnicama.



U sklopu tradicionalnog ekološkog projekta kompanija Henkel i Bingo, pod vodstvom ronilačkog kluba Bosna iduće godine bit će očišćene rijeka Željeznica u Trnovi, Boračko jezero kod Konjica, Ramsko jezero blizu grada Prozora te Prokoško jezero i Malo Plivsko jezero. O važnosti projekta govori činjenjica da je samo prošle godine u akcijama čišćenja sudjelovalo oko 130 ronioca, a izronjeno je i zbrinuto više od 600 vreća otpada, uglavnom plastike, boca i gume.



“Nakon što već tri godine radimo ovaj projekt s mnogo ljubavi i uspjeha, motivirani smo da s čišćenjem voda naše zemlje nastavimo i dalje. Zajedničkim trudom s partnerima, kompanijama Bingo i Eko Život te ronilačkim klubom Bosna i sljedeće ćemo godine raditi na tome da BIH ima što čišću prirodu. Jako smo zahvalni svim našim kupcima koji sudjeluju u sad već tradicionalnoj akciji i veselimo se i ovoj sezoni”, izjavila je Nermina Arnautović, key account manager Henkela i tako najavila još jednu akciju u kojoj mogu učestvovati svi građani kupnjom Persil, Silan i Somat proizvoda u Bingo prodavaonicama.



Radujemo se još jednoj sezoni ovog projekta I saradnji sa Henkelom I ostalim partnerima. Nadamo se da rezultati čišćenja neće biti zabrinjavajući kao do sada.



Ono što ćemo nastojati da uradimo u narednih nekoliko mjeseci do samog projekta čišćenja voda, jeste snažna komunikacija aktivnosti kroz Bingo prodavnice I upućivanje što većeg broja kupaca u značaj ovog projekta. Dugoročno posmatrajući, možemo napraviti odlične rezultate kada je u pitanju podizanje ekološke svijesti. Pozivamo kupce da u narednom period obrate pažnju na posebne oznake u našim prodavnicama na proizvodima Persil, Silan I Somat, pri čemu ćemo raditi I cjenovne promocije na ovim proizvodima koji su ekološki prihvatljivi", izjavila je Tatjana Paunoski, rukovodilac službe marketinga kompanije Bingo.



Nakon velikog uspjeha prošle godine, i u 2018. će za čišćenje rijeka i jezera biti zaduženi ronioci pod vodstvom kluba Bosna.



"Mi ronioci najbolje znamo u kakvom su stanju naše rijeke i jezera i svakodnevno se suočavamo s ovim problemom. Samim time, ne možemo dočekati ljepše vrijeme, čišćenje voda i finale ove akcije. O tome koliko su ovakve akcije čišćenja nužne najbolje govori činjenica što se na određene lokacije ove godine ponovno vraćamo iako smo ih čistili i prošle godine. Problem je veliki, a svijest ljudi o potrebi brige za čistoću voda se jako teško mijenja. Zato podržavamo ovaj projekt koji sad već kontinuirano daje određene rezultate jer jedino tako možemo promijeniti situaciju", izjavio je Hrvoje Gavrančić, predsjednik ronilačkog kluba Bosna, čiji će ronioci ponovno iznijeti razni otpad za koji će se pobrinuti firma Eko život.



Zadovoljstvo nam je što smo od samog početka ovog projekta jedna od važnih komponenti ekološke akcije Zajedno za čiste vode BiH. Cilj ove akcije nije samo očistiti naše rijeke i jezera po završetku aktivnosti, već osvijestiti stanovništvo o pogrešnim navikama i ukazati na štetnost otpada za okolinu i istaknuti ljepotu prirode koja nas okružuje bez otpada. Kao i do sada Eko život će u saradnji sa svojim partnerima serviserima obezbijediti da se otpad koji ronioci izvade iz naših voda zbrine na propisan način“ izjavila je Vedrana Biberović, projekt menadžerica Eko života.



Projekt od velikog društvenog značaja pokrenut je krajem 2014. godine kako bi se ukazalo na problem onečišćenosti rijeka u Bosni i Hercegovini i potaknulo javnost na ekološko djelovanje i zaštitu okoliša, a nastavlja s radom i ove godine prodajnom akcijom te samim akcijama čišćenja u kojima će i ove sezone sudjelovati više od stotinu ronioca.