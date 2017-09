Promo / Krajnje iskrena ponuda nenamjenskih kredita ASA Banke

Vođeni činjenicom da su građani često neugodno iznenađeni skrivenim troškovima i promjenjivim kamatama prilikom uzimanja kredita, ASA Banka d.d. Sarajevo kreirala je krajnje iskrenu ponudu nenamjenskih kredita.

Ostajući dosljedni svojoj komunikaciji i vrijednostima, ASA Banka je kampanjom vjerodostojno prikazala kako to izgleda krajnje iskrena ponuda, stavljajući bankara na poligraf test. ASA Banka novom produkt kampanjom još jednom dokazuje da kamatne stope mogu biti egzaktne bez "već od" komunikacije.Bankar koji je prošao poligraf potvrdio je iskrenost ponude, koja omogućava maksimalnu transparentnost prema klijentima, bez skrivenih "već od" kamatnih stopa za nenamjenske kredite do 40.000 KM. Rok otplate je do 10 godina, sa kamatnom stopom 4,99%, EKS 6,15%"Kao domaća banka, želimo da se građani osjećaju ugodno i sigurno koristeći naše usluge. Nastojimo da budu zadovoljni prijateljskim i profesionalnim pristupom naših zaposlenika, te modernim i inovativnim uslugama. Želimo društvenoj zajednici u kojoj poslujemo biti podrška u ostvarenju njihovih ciljeva i pouzdan partner kojem vjeruju. Novom, krajnje iskrenom ponudom, to upravo i dokazujemo", izjavio je Samir Mustafić, direktor ASA Banke.Uz ovu ponudu, sve klijente ASA Banke u promotivnom periodu očekuje gratis SMS i mBanking usluga, debitna kratica sa kojom bez naknade mogu podizati gotovinu na preko 150 bankomata članica BH Mreže širom BiH, kao i kreditna kartica bez naknade za upisninu.Iskrenog bankara možete pogledati na sljedećem linku https://www.youtube.com/watch?v=zzxM2t8ptul