Radovi na Zeničkoj zaobilaznici u sklopu Koridora 5C odvijaju se prema predviđenoj dinamici, a na osam kilometara dužine grade se dva tunela, četiri vijadukta i jedan most.

Zenica trenutno predstavlja najveće gradilište Koridora 5C koji nakon ove zaobilaznice svoju trasu nastavlja ka Doboju.



Iz JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine za Klix.ba su izjavili da se na poddionici Drivuša - Klopče izvode radovi na izgradnji donjeg stroja trupa autoceste i objekata mosta Drivuša i vijadukta Perin Han.



"Betonski radovi potpornih rasponskih konstrukcija su završeni na lijevoj strani mosta Drivuša, a od radova na otvorenoj trasi najznačajniji su oni na osiguranju stabilnosti kosina zasjeka na potezu između dva naprijed navedena dominantna objekta. Na ovoj poddionici je urađeno 70 posto radova", kazali su iz JP Autoceste FBiH.



Na poddionici Klopče - tunel Pečuj u Donjoj Gračanici koja se nadovezuje na poddionicu Drivuša - Klopče u zoni vijadukta Perin Han trenutno se izvode radovi na izgradnji glavne trase, tunela Pečuj i Ričice, potpornoj donjoj i rasponskoj gornjoj konstrukciji vijadukta Ričice i mosta Drivuša, potpornoj donjoj konstrukciji mosta Babina Rijeka i vijadukta Pehare.



"Na ovoj dionici urađeno je 45 posto radova na tunelima, 25 posto radova na mostovima i deset posto radova na trasi. U toku su i radovi na preseljenju komunalnih usluga: vode, električne i telekomunikacijske instalacije", dodali su iz JP Autocesta FBiH.



Izgradnju Zeničke zaobilaznice, prema informacijama iz Autocesta FBiH, karakterišu izuzetno teški geološki uvjeti koji nisu adekvatno tretirani kroz Glavni projekt, zbog čega je na nekoliko lokacija bilo potrebno izmijeniti projektnu dokumentaciju.



"To je uzrokovalo neželjene zastoje u izgradnji otvorene trase autoceste. Na dvije lokacije je došlo do aktivacije klizišta, na području na kojem se gradi most Drivuša nalazi se rijeka Bosna, lokalne saobraćajnice, postojeći plinovod i Đulanov potok, zbog čega je cijeli proces implementacije ovog projekta vrlo složen", pojasnili su za iz Autocesta.



Ukupna vrijednost radova za obje poddionice iznosi 140 miliona eura, a sredstva su osigurana od međunarodnih finansijskih institucija. Sredstva za poddionicu Klopče - Pečuj (Donja Gračanica) osigurana su od OPEC fonda za međunarodni razvoj i Evropske banka za obnovu i razvoj (EBRD), dok su sredstva za poddionicu Drivuša - Klopče osigurana od Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (KFAER).