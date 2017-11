Kako voditi zaposlenike: U četvrtak Drive 2017, najveća leadership konferencija u regiji

Najveća regionalna konferencija o liderstvu i talent menadžmentu – DRIVE 2017 - održat će se u četvrtak, 9. novembra u kongresnom centru hotela Terme u Sarajevu.

Najveća regionalna konferencija o liderstvu i talent menadžmentu – DRIVE 2017 - održat će se u četvrtak, 9. novembra u kongresnom centru hotela Terme u Sarajevu.

U organizaciji kompanije Kolektiv – Posao.ba, DRIVE konferencija već osmu godinu zaredom okuplja najznačajnije HR stručnjake, a učesnicima daje priliku da se upoznaju s najnovijim praksama u vođenju zaposlenika. Tokom proteklih godina konferencija je okupila preko 2.000 lokalnih i regionalnih učesnika, te

više od 80 vodećih svjetskih govornika, eksperata u poljima liderstva i talent menadžmenta.



Organizatori s ponosom najavljuju dolazak najdinamičnijeg i najtraženijeg španskog motivacionog govornika Jesusa Vege, bivšeg HR direktora kompanija Zara-Inditex, Banco Santander i Hewlett Packard. Vega, koji je autor knjige Senzualna kompanija, govorit će o tajnama poslovanja jednog od najpoznatijih brendova današnjice, kao i o načinu na koji kompanije mogu povećati produktivnost i motivaciju zaposlenika, na način na koji to rade najpoželjniji poslodavci.



Pored Jesusa Vege, na konferenciji će se predstaviti Andre de Wit, nekadašnji Potpredsjednik Learning and Capability Development odjela u Carlsbergu, koji će govoriti o liderstvu u vremenu promjena i ključnim vještinama koje su potrebne modernim liderima. Neki od regionalnih stručnjaka koji će učestvovati u programu ove godine su Dragana Mujanović, Menadžer razvoja ljudskih resursa u dm drogerie markt, Bojana Vasiljević, Senior HR menadžer za zapadni Balkan, Mađarsku i SEE Franchise u Marbou kompaniji PepsiCo grupacije, Dušan Basalo, Senior partner u Atria Group, Pavle Budinčević, Direktor u Assessment Systems Adria, i dr.



Ključne teme ovogodišnje DRIVE konferencije su Posao i zdravlje, Liderstvo u vrijeme promjena, te Privlačenje i upravljanje talentima. Pored zanimljivih predavanja i interaktivnih radionica, DRIVE konferencija je i jedinstvena prilika za networking i razmjenu iskustava, pa zbog toga predstvalja jedan od najznačajnijih poslovnih događaja godine.