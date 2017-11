Promo / DRIVE 2017: Ostalo je malo vremena za prijave

Još tri dana su ostala do ovogodišnje DRIVE konferencije, rezervirajte svoje mjesto što prije i saznajte na koje načine da unaprijedite svoje liderske vještine!

Kompanija Kolektiv - Posao.ba već osmu godinu organizira najveću regionalnu konferenciju o liderstvu i talent menadžmentu - DRIVE 2017 9. novembra u Kongresnom centru hotela Terme. U proteklim godinama konferencija je okupila preko 2000 lokalnih i regionalnih stručnjaka različitih nivoa znanja i iskustva, te preko 80 vodećih svjetskih govornika.Kolektiv – Posao.ba ponosno najavljuje dolazak najdinamičnijeg i najtraženijeg španskog motivacionog govornika Jesusa Vege, bivšeg direktora u Zara-Inditex grupaciji.Pored Jesusa Vege, na konferenciji će govoriti HR profesionalci i rukovodioci kompanija iz Evrope i regije kao što su: Andre de Wit, nekadašnji Vice President Learning and Capability development u Carlsbergu, Dragana Mujanović menadžer Razvoja ljudskih resursa u dm drogerie markt, Bojana Vasiljević Senior HR menadžer za zapadni Balkan, Mađarsku i SEE Franchise u Marbo-u kompaniji PepsiCo grupacije i dr.Leadership and Talent Conference - DRIVE 2017 će kroz niz različitih sadržaja, predavanja i interaktivnih radionica proći sljedeće ključne teme:- Kako povećati produktivnost putem zabave i sporta- Kako se nositi sa svakodnevnim stresom- Koje vještine su potrebne novim leaderima- Kako graditi lidere na svim nivoima- Kako postati najpoželjniji poslodavac- Najbolje prakse u upravljanju talentimaPožurite i rezervirajte svoje mjesto na: https://www.drive.ba/preregistration