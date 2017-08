Robna kuća IKEA je, nakon Hrvatske, prije nekoliko dana otvorila svoja vrata i u Beogradu. Poslovnica se prostire na 33.000 kvadratnih metara, a inspiraciju za uređenje doma posjetioci će moći pronaći u 9.500 proizvoda. Ako je pak inspiracija potrebna bh. građanima, morat će preći nekoliko stotina kilometara kako bi je potražili u susjednim zemljama koje veliki brendovi, za razliku od BiH, ne zaobilaze.

Robna kuća IKEA je, nakon Hrvatske, prije nekoliko dana otvorila svoja vrata i u Beogradu. Poslovnica se prostire na 33.000 kvadratnih metara, a inspiraciju za uređenje doma posjetioci će moći pronaći u 9.500 proizvoda. Ako je pak inspiracija potrebna bh. građanima, morat će preći nekoliko stotina kilometara kako bi je potražili u susjednim zemljama koje veliki brendovi, za razliku od BiH, ne zaobilaze.

Erol Mujanović, ekonomski stručnjak (Foto: Klix.ba)

Bruno Bojić, potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH (Foto: Klix.ba)

"Čak i Turska i arapske zemlje koje smatramo prijateljskim i koje nam jesu naklonjene po pitanju razmjene iz raznih oblasti, kada je riječ o biznisu radije idu u Srbiju. Dijelom zbog lošeg imidža i poruka koje se šalju o BiH kao lokaciji za investiranje. Novac voli određenu dozu sigurnosti i teško podnosi neku vrstu političkog rizika koji je kod nas još uvijek previsok", kazao je za Klix.ba ekonomski stručnjak Erol Mujanović.Na ruku nam ne ide ni izuzetno komplikovana administrativna i birokratska politika, a nepovoljnu ulogu, ističe Mujanović, imaju i veličina tržišta i mala kupovna moć."Kad sve to stavite na vagu vidjet ćete da su zemlje iz regiona povoljnije i jednostavnije za ulaganje. Investitori s kojima sam razgovarao kažu da u Srbiji sve završe s jednom osobom i to se hijerarhijski sprovede od vrha do dna. Dok ovdje imate niz zavrzlama i svaki nivo vlasti može nešto zakomplikovati", navodi Mujanović.Svaka kompanija koja ima namjeru proširiti svoje poslovanje u određenoj zemlji, ispituje tržište, kapacitete, privredne i ljudske resurse, a posebno politički i poslovni ambijent."Kod nas je poslovni ambijent možda bolji nego u Srbiji i Hrvatskoj, ali to nije ključni faktor za ostvarivanje investicija kada je riječ o prodaji. IKEA je preozbiljna kuća i oni su čak i razmišljali o dolasku u BiH, ali trebalo bi razgovarati s njima i vidjeti zašto nisu. Mi smo s IKEA-inim predstvnicima razgovarali u Vanjskotrgovinskoj komori, blizu 30 proizvođača je došlo i prezentiralo svoje proizvodne kapacitete i mogućnosti. Mnogo je složena situacija da bi bismo rekli da nisu htjeli doći zbog politike, s tim se neću složiti", istakao je Burno Bojić, potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH.I Bojić i Mujanović se slažu da BiH treba učiniti sve da privuče velike brendove, jer investitori privlače jedni druge, a to može biti samo pozitivno za bh. privredu."Ako nama dolaze veliki brendovi, to znači i izlazak naših brendova van BiH i saradnju sa stranim kompanijama. Imate primjer Češke i Slovačke gdje je nezaposlenost na minimalnom nivou. Kod njih se na oglase za posao prijavljuje 100 puta manje ljudi, nego u BiH. Uzmimo samo primjer autoindustrije, skoro da nema nezaposlenosti jer dvije velike strane kompanije dovode treću, treća dovodi četvrtu i petu i to ide lančano. Veoma je malo zemalja koje su zatvorenošću uspjele napraviti prosperitet za svoje građane kada je riječ o životnom standardu, radnim mjestima i primanjima. Malo je zemalja koje su prosperirale, a da pri tome nisu imale ili vlastite ili inozemne globalne kompanije", zaključio je Mujanović.Osim IKEA-e, neki od brendova koji su prisutni u zemljama regije, a još uvijek nisu prisutni u BiH su H&M, KFC, C&A, Lidl, Burger King i mnogi drugi.