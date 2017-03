Heta asset resolution u BiH poziva print agencije u Bosni i Hercegovini da putem ovog javnog poziva dostave ponudu za pružanje usluge štampanja i isporuke štampanog materijala u 2017. godini.

Svi zainteresovani ponuđači mogu poslati e-mail na adresu [email protected] kako bi im dostavili specifikaciju za pripremu ponude.Uz ponudu je potrebno odvojeno dostaviti sljedeću dokumentaciju:a) Tehnički dioRješenje o registraciji pravnog lica;b) Finansijski dioFinansijska ponudaRok za podnošenje ponuda je ponedeljak, 20. mart 2017. godine do 17:00 sati.Ponuda sa dokumentacijom može se dostaviti na e-mail adresu [email protected] ili poštom na adresu HETA BiH, Hamdije Čemerlića 2, 71 000 Sarajevo sa naznakom: Ponuda za pružanje usluge štampanja i isporuke štampanog materijala.Pravovremenim prijavama smatrat će se prijave dostavljene do ponedeljka, 20. marta 2017. godine do 17:00 sati, odnosno preporučene pošiljke s poštanskim štambiljem zaključno s navedenim datumom.