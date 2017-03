Euromonitor: Bingo po svim ključnim parametrima prestigao Konzum i postao lider na bh. tržištu

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

Kompanija Bingo prestigla je Konzum po prodaji u 2016. godini, te zauzela tron tržišnog lidera u Bosni i Hercegovini, kazuju podaci međunarodne organizacije za istraživanje tržišta Euromonitor.

Kompanija Bingo prestigla je Konzum po prodaji u 2016. godini, te zauzela tron tržišnog lidera u Bosni i Hercegovini, kazuju podaci međunarodne organizacije za istraživanje tržišta Euromonitor.

Ugledna međunarodna organizacija za istraživanje tržišta Euromonitor objavila je izvještaj za 2016. godinu, u kojem se navodi da je u Bosni i Hercegovini povećan interes velikih investitora za ulaganje u maloprodaju, što je rezultat stabilnosti te oblasti u odnosu na cjelokupnu bh. ekonomiju.



Uz ostalo, u izvještaju se navodi da je maloprodajni sektor nastavio rast prošle godine, zahvaljujući solidnim ekonomskim kretanjima, rastu posjeta Bosni i Hercegovini i tehnološkom napretku.



Vječiti rivali



Ekonomisti Euromonitora navode da je dosadašnji trend ostao nepromijenjen, a to je konsolidacija najvećih trgovačkih lanaca, koji preuzimaju male trgovine. Dvije kompanije su se odvojile od ostatka konkurencije, regionalni lanac Konzum i domaći Bingo.



"Ova dva igrača imaju znatnu finansijsku pomoć od velikih institucionalnih investitora i bankarskih konzorcija koji su prepoznali potencijal maloprodajnog tržišta u Bosni i Hercegovini“, navodi se u izvještaju Euromonitora.



Također se navodi da je prošle godine domaći trgovački lanac Bingo prvi put preuzeo lidersku poziciju od regionalnog trgovačkog lanca Konzum, na bh. tržištu. Dok je Bingo kao glavne prednosti koristio niske cijene i podršku domaćim proizvodima, Konzum je korist sticao od atraktivnih lokacija u urbanim oblastima. Konzum gubi bitku s Bingom u prehrambenom sektoru pa će se vjerovatno više orjentisati na veleprodaju, neprehrambeni sektor i internet prodaju.



Podsjećamo, podaci iz 2015. godine kazuju da je Konzum tada bio lider, sa ostvarenim prihodima od 849.962.319 KM, u odnosu na Bingo Tuzla koji je tada imao ukupne prihode od 803.433.657 KM. No, Bingo je u 2015. zabilježio rast prihoda od 42 posto, a Konzumovi prihodi rasli su za 22 posto što je već tada ukazivalo da bi Bingo uskoro mogao postati lider na tržištu.



Drugi ključni parametar nakon ukupnih prihoda svakako je dobit. Bingo, naime, već godinama ima višestruko veću dobit, odnosno zaradu od Konzuma. Tako je, naprimjer, 2014. godine dobit Konzuma bila svega 4.376.400 KM, dok je dobit Binga bila skoro deset puta veća i iznosila 40.228.294 KM.



Novi trendovi



U izvještaju se navodi da je primjetan trend da prodavnice koje nude neprehrambenu robu sele svoje radnje s ulica u tržne centre, što je i logično s obzirom na to da ljudi na ulicama obično idu za svojim poslom. Šetaju, idu na ručak ili se druže, dok u šoping centrima najčešće kupuju, zbog čega je ovaj trend logičan.



Navodi se također da će maloprodajni trgovački lanci nastaviti ekspanziju u neprehrambenom sektoru, čime će uticati na rezultat kompanija koje se bave isključivo neprehrambenim proizvodima, odnosno oduzet će im dio kolača.



Također, jedan od trendova koji je prepoznat na bh. tržištu je internet prodaja, a navodi se da je to sektor s najviše potencijala, ali i da nijedan domaći i strani lanac nije do sada našao "pravu formulu" kako da uspješno adaptira i privuče domaće kupce.