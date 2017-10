Promo / Fantastični Nenad Trajkovski u Logosoft Edukaciji

Kompanija Logosoft najavljuje gostovanje uvaženog predavača Nenada Trajkovskog u Logosoft Edukaciji.

Nenad Trajkovski je iskusan voditelj projekata s PMP i PMI-RMP, PMI-ACM, Scrum master međunarodnim certifikatima i Office365 specijalist."Ne propustite ovu idealnu priliku za vaše poslovno usavršavanje", poručuju iz Logosofta.Detaljnu biografiju predavača možete pogledati ovdje Ovaj trening je osmišljen da korisnicima pokaže sve Office 365 alate, čemu služe i kako se koriste ne ulazeći u administracijsko tehnički, već isključivo upotrebni dio. Struktuiran je da prolazi kroz sve glavne alate sadržane u Office 365 i pokriva osnovne načine korištenja kroz primjere iz prakse.Polaznici će kroz ovaj trening unaprijediti svoje vještine korištenja Office 365 alata i steći znanja za njihovo pravilno korištenje, na način da će moći za svaki problem izabrati alat koji ga rješava. Trening zahtijeva aktivno učestvovanje polaznika, a kroz probleme iz svakodnevnice se pokazuje način korištenja Office 365 alata.Ovaj trening je za osobe koje posjeduju Office 365 ili ga žele nabaviti, a nemaju dovoljno znanja o njegovim mogućnostima.Nakon završetka treninga polaznici će steći znanja:• Šta je Office 365 alat,• Koje su mogućnosti Office 365,• Kako identificirati problem koji treba riješiti alatom,• Kako izabrati pravi alat,• Kako pravilno koristiti alat (kroz vježbe),• Kako međusobno povezati alate,• Kako uspješno koristiti alate.: 20.11. - 22.11.2017.Za sve dodatne informacije i prijave na kurseve možete nam se obratiti putem telefona 033 931 997 ili e-maila [email protected] Trening je osmišljen tako da voditeljima projekata, članovima tima, sa ili bez iskustva pruži znanja i discipline potrebne za razumijevanje i pravilno upravljanje IT projektima.Struktuiran je da prolazi kroz životni tok IT projekta i detaljno pokriva osnovne koncepte upravljanja tim projektima uključujući inicijaciju, planiranje, izvršenje, monitoring i kontrolu i zatvaranje projekata.Polaznici će kroz ovaj trening unaprijediti svoje vještine upravljanja IT projektima i steći znanja za pravilno definiranje opsega projekta te upravljati projektima unutar zadanog vremena sa zadanim resursima.Naglasak je na stjecanje znanja u izboru prave metodologije, izradu prave poslovne analize te upravljanje projektima u kojima developeri i ostali članovi tima rade istovremeno na održavanju više projekata. Ovaj trening je koncipiran na način da polaznici aktivno učestvuju i izmjenjuju znanja i vještine koje već posjeduju i dijele iskustva sa projekta na kojima su radili ili još uvijek rade.Ovaj trening je osmišljen za profesionalce koji rade na IT projektima iz svih područja djelatnosti i ne fokusira se na određeni tip IT projekata.Nakon završetka treninga polaznici će steći znanja:• za primjenu vještina o upravljanju IT projektima u svom preduzeću,• kako izgraditi efikasnu organizaciju i projektni tim,• kako napraviti pravu poslovnu analizu prije nego uđu u projekat,• kako izabrati pravo rješenje bazirano na poslovnoj analizi,• kako izabrati pravu tehnologiju,• kako identificirati i provjeriti zahtjeve nad projektom,• kako uspostaviti realne procjene na projektu (vrijeme, novac, opseg, resursi, kvaliteta, rizici itd.)• kako napraviti djelotvorni projektni plan koji se stalno mijenja,• koju metodologiju koristiti,• kako kombinirati standardnu „waterfall“ metodologiju i agilni pristup,• kako pravilno rasporediti i opteretiti resurse koji rade na više projekata i održavanju u isto vrijeme,• kako efikasno pratiti tok projekta,• kako završiti projekt s ispravnom strategijom zatvaranja projekta, a da korisnik dobije najviše od onog što je želio,• kako raditi kao „pravi“ voditelj projekta.: 18.12. - 20.12.2017.Za sve dodatne informacije i prijave na kurseve možete nam se obratiti putem telefona 033 931 997 ili e-maila [email protected]