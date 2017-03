Fabrika Konjuh u potrazi za partnerom koji će kupiti fabriku i nastaviti s proizvodnjom

Delegacija Vlade Tuzlanskog kantona danas je posjetila fabriku namještaja Konjuh u Živinicama i pozvala građane da kupovinom namještaja pomognu stabilizaciji poslovanja nekadašnjeg giganta.

Uprkos stečaju, "Konjuh" je od oktobra prošle godine nastavio s proizvodnjom, a u fabrici trenutno radi 27 radnika koji izrađuju namještaj za učionice, kancelarije i domove.



"Ono što me raduje jeste da se povjerenje kupaca polako vraća u Konjuh. Od stečajnog upravnika smo čuli da se stari strateški partneri sa kojima je Konjuh već radio polako vraćaju. Već su dogovoreni i određeni poslovi. S druge strane, tu smo i da vidimo kako i na koji način doći do strateškog partnera koji bi preuzeo Konjuh jer rješenje nije pokretanje proizvodnje u stečaju, to može biti privremeno. Krajnji naš cilj je zajedno sa stečajnim upravnikom sa organima stečajnog postupka, povjeriocima i skupštinom da pokušamo doći od strateškog partnera koji bi kupio Konjuh i zadržao proizvodnju", rekao je Bego Gutić, premijer Tuzlanskog kantona.



Pregovori sa potencijalnim strateškim partnerom iz Njemačke trebali bi biti nastavljeni naredne sedmice.



"Nadamo se da ćemo kroz određene veće serije koje treba da dobijemo omogućiti kontinuiranu proizvodnju za 50 do 100 radnika, i onda čekati da se Konjuh proda nekome ko će nastaviti ovu djelatnost. Suština je u tome da će se proizvodni dio odvojiti kao jedna cjelina i da neće biti parcijalnih prodaja. Na taj način ćemo pokušati da privolimo potencijalnog kupca, kada kupi cjelinu onda će vjerovatno i nastaviti proizvodnju", kazao je stečajni upravnik Hajrudin Kunalić.



Osim premijera Gutića, Konjuh su posjetili ministar industrije, energetike i rudarstva Srđan Mićanović i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Abdulah Zukić.