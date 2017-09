Evropa troši više od 112 milijardi eura godišnje na subvencije za fosilna goriva

Foto: EPA

Evropske vlade i Evropska unija daju više od 112 milijardi eura svake godine za podršku proizvodnji i potrošnji fosilnih goriva, uprkos obećanja da će ukinuti sve štetne subvencije do 2020., pokazao je novi izvještaj koji su objavili Overseas Development Institute (ODI) i Climate Action Network Europe (CAN Europe).

U izvještaju su prvi put sakupljene detaljne informacije u vezi s podrškom koja je pružena fosilnim gorivima, kao što su nafta, ugalj i plin, od 11 evropskih zemalja i EU između 2014. i 2016.



Stručnjaci koji su radili na izvještaju su došli do informacije da je sektor saobraćaja imao najviše koristi od ovih subvencija, s više od 49 milijardi eura korištenih za podršku upotrebi fosilnih goriva, uključujući poreske olakšice pomoću kojih je snižena cijena dizela. Sveukupno, sektor transporta je primio više od 44 posto ukupnih subvencija dokazanih u ovom izvještaju.



Upozoreno je da te poreske olakšice nastavljaju da promoviraju korištenje dizela, u vremenu kada zdravstvene posljedice i troškovi zagađenja zraka postaju sve očigledniji, te da to također djeluje negativno na prelazak na niskougljični model saobraćaja, uključujući i električna vozila.



"Rastuća podrška za plin i podrška za energiju iz uglja su posebno zabrinjavajući. Ovaj trend je nastavljen uprkos obećanjima koja su dale vlade evropskih država, kao i Evropska unija, da će do 2020. u potpunosti povući sve subvencije za fosilna goriva, pri tom se obvezujući da će do druge polovine 21 vijeka u potpunosti eliminisati emisije iz fosilnih goriva, u sklopu Pariskog sporazuma", saopćeno je iz Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle.