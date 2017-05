Dubrovački aerodrom dobio novi putnički terminal

Ministar mora, prometa i infrastrukture Hrvatske Oleg Butković, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac i direktor aerodroma Dubrovnik Roko Tolić svečano su u Konavlima u petak navečer otvorili novu zgradu putničkog terminala vrijednu više od 476 miliona kuna.

Tolić je čestitao svim kooperantima koji su zgradu napravili u roku i bez izlazaka iz financijskog okvira, te zahvalio Vladi i ministrima Žalac i Butković.



"Zadnjih nekoliko godina smo hodočastili po uredima ministarstava i uvijek smo dobro primljeni. Zahvaljujem se Vladi koja je odlučila da se dobit Zračne luke reinvestira, nadam se da će to tako biti i ove godine. Već sada ugovaramo iduću godinu i ne stajemo s projektom, nastavljamo dalje'", rekao je Tolić.



Ministar Butković je rekao je kako će otvaranje ove zgrade otvoriti i novu mogućnost turističkog uzleta te da je realizacija tog projekta jasna potvrda da Vlada intenzivno radi na realizaciji prometne povezanosti juga s maticom.



"Vi znate da se na spomen Hrvatske mnogi prvo sjete Dubrovnika. Čilipi u kojima se nalazi Zračna luka su mjesto koje živi svoju svakodnevicu iščekujući bolju prometnu vezu s ostatkom Hrvatske. Današnje otvaranje simboličko je otvaranje te veze. Nastavljamo rješavanje pitanja nepovezanosti. Zahvaljujući širenju kapaciteta podižu se sigurnosni, operativni i tehnički standardi Zračne luke zbog čega su stvoreni preduvjeti za provodenje Schengenskog režima", rekao je Butković te ponovio kako najesen kreće i gradnja Pelješkog mosta.



Župan dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić rekao je kako je otvaranje zgrade C putničkog terminala veliki korak.



"Mi nismo dostupni dovoljno turistima, zato je ovo veliki korak ka premošćivanju te prepreke. Predstoji nam projekat svih projekata, a to je Pelješki most. Predstoje nam bitke za povezivanje ove Zračne luke s Dubrovnikom, Metkovićem, otocima. Bez toga naš turizam neće biti zaokružen. Ovo je veliki dan i svi mu se radujemo i ovo je poticaj za daljnje projekte", rekao je Dobroslavić.



Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu nešto većem od milijardu i 114 miliona kuna za realizaciju Projekta obnove i razvoja zračne luke Dubrovnik 2020. potpisali su predstavnici Vlade i Zračne luke Dubrovnik još u svibnju 2015. godine.



Riječ je o bespovratnim sredstvima Evropske unije, a Vlada je u aprilu te godine donijela odluku o financiranju tog projekta, koji prema odluci Europske komisije iz javnih sredstava može biti sufinanciran sa 145 miliona eura, odnosno preračunato nešto više od milijardu i 114 miliona kuna za koje je potpisan ugovor.



Preostalih 75 miliona eura morala je osigurati sama Zračna luka, a to se realizira iz vlastitih sredstava i u okviru investicijskog plana Europske komisije, poznatijeg kao "Junckerov plan".



Cjelokupni projekt vrijedan 220 miliona eura mora biti završen do aprila 2019. godine.