BH-Gas: FBiH se sporazumom Hrvatske i entiteta RS blokira s obje strane

Foto: Arhiv/Klix.ba

Ne stišavaju se reakcije nakon odluke Vlade Republike Hrvatske da potpiše međunarodni sporazum s Vladom bh. entiteta Republika Srpska o saradnji na realizaciji projekta "Snabdijevanje prirodnim gasom krajnjeg kupca - Rafinerije nafte Brod". Na ovaj način susjedna Hrvatska dala je administrativno-teritorijalnoj jedinici u sastavu BiH legitimitet subjekta u međunarodnim odnosima.

Još uvijek nije poznato zbog čega centralne vlasti u Sarajevu šute na odluku Vlade Republike Hrvatske i da li uopće imaju namjeru reagovati na nepoštivanje državnosti BiH od susjedne zemlje.



Za sada je reagovao samo predsjednik Stranke za BiH Amer Jerlagić koji je kazao kako je jučerašnjim potpisom na protokol o snabdijevanju gasom rafinerije u Bosanskom Brodu Hrvatska još jednom pokazala kako nije za izgradnju dobrosusjedskih odnosa i opalila šamar Bosni i Hercegovini.



On podsjeća da je ministar iz Vlade Republike Hrvatske, i nakon niza upozorenja da je parcijalno rješenje snabdijevanja gasom rafinerije Bosanski Brod iz Slavonskog Broda čin protiv Bosne i Hercegovine i protiv izgradnje strateškog gasovoda od Bosanskog Broda do Zenice, potpisao ''međudržavni protokol'' s ministrom za energetiku i industriju entiteta Republika Srpska.



"Ovaj čin ne samo da onemogućava izgradnju strateškog gasovoda prema Federaciji BiH, nego je još jednom pokazao licemjeran odnos susjedne Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Kako se radi o snabdijevanju jedne privatne kompanije drugoj privatnoj kompaniji posve je upitan čin potpisa protokola koji je nazvan 'međudržavni protokol', gdje niko iz institucija Bosne i Hercegovine nije predstavljao Bosnu i Hercegovinu", navodi Jerlagić.



On ističe da bi volio znati kako bi reagovala Republika Hrvatska da je kojim slučajem Bosna i Hercegovina potpisala neki ''međudržavni protokol'' s bilo kojom županijom u Republici Hrvatskoj.



"Očekujemo hitnu reakciju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i stavljanje moratorija na ovaj fantomski međudržavni protokol", zaključio je Jerlagić.



Ovim povodom razgovarali smo i s direktorom BH Gasa Jasminom Salkićem i njegovim savjetnikom Almirom Bečarevićem. Kako kažu, sporazum je potpisan bez učešća državnih organa i bez bilo kakve obavijesti državnim kompanijama koje imaju potpisane sporazume o spajanju plinskih sistema Hrvatske i BiH.



"Tačku Brod je Evropska unija proglasila tačkom spajanja dva sistema, odnosno početka južnoevropskog gasnog prstena koji je trebalo da ide preko BiH. Ovdje se koristi jedan stari produktovod samo iz razloga da se izbjegnu državni organi u donošenju odluka i da se motor razvoja gasovoda Brod-Zenica blokira te da se ugrozi snabdijevanje potrošača FBiH prirodnim gasom", ističu oni.



Kako pojašnjavaju, raniji dogovor bio je da gasovod iz Broda ide do Zenice, a da se na njega priključi i rafinerija, ali da sada, kada je rafinerija dobila samostalan izvor plina, neće biti interesa za gradnju gasovoda prema Zenici.



"Gasovod od Zvornika do Zenice je star 40 godina i on već sada ne može raditi na projektovanim kapacitetima. U RS-u se on ne održava i čak se sada na tom pravcu gradi odvojeni dio prema Bijeljini. Samim tim, to su novi potrošači na starom gasovodu. Jednostavno, FBiH se s dvije strane blokira i imamo osjećaj da to neko planski radi kako bi se odsjekli od svih gasnih tokova te da se Sarajevo vrati u period 80-ih godina kada se u ovom gradu dvije osobe nisu mogle vidjeti na metar razdaljine zbog smoga", poručju oni.