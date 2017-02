Aleksandar Vučić predlaže formiranje carinske unije na Zapadnom Balkanu

Premijer Srbije Aleksandar Vučić predao je u petak austrijskom kancelaru Christianu Kernu "papir" o Zapadnom Balkanu s ciljem stvaranja slobodnog tržišta i carinske unije u regiji. Riječ je o ideji koja, kako je objasnio Vučić, ima za cilj da se "približe naše teritorije" i olakša protok robe.

Foto: EPA

Vučić nije precizirao šta sve podrazumijeva njegova inicijativa, ali je istakao da balkanske države gube sedam posto prihoda zbog čekanja kamiona na granicama, piše Al Jazeera.



Naveo je i kako je o "papiru", pripremljenom na engleskom jeziku, već obavio prve konsultacije s predsjedavajućim Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem i albanskim premijerom Edijem Ramom.



"To je moja ideja. Uručio sam 'papir' kancelaru Kernu, a ideja je da se napravi slobodna trgovinska zona i carinska unija, čime ćemo postati veće i atraktivnije tržište. Što bogatiji budemo, to će biti bolje za nas. To je neka moja lična ideja i inicijativa", rekao je Vučić.



Uvjeren je da je u tom dokumentu budućnost Srbije i cijele regije. Navodeći da će "možda neki drugi taj papir posmatrati kao praznu priču", Vučić je primijetio kako se "svuda u regionu podižu nacionalističke i šovinističke tenzije". Prema njegovom mišljenju, carinska unija je "značajno rješenje, koje bi moglo spustiti i smiriti tenzije, a ekonomija da napreduje".



Vučić se nada da će "i neki koji dođu poslije njega nastaviti tim putem, jer je to ideja koja je dobra za Zapadni Balkan".



"Time bismo približili naše teritorije i zemlje na Zapadnom Balkanu, čime naši kamioni ne bi gubili po 20 sati na granicama, već bismo smanjili čekanje na dva-tri sata, a time bismo postali mnogo veće i atraktivnije tržište za investitore", rekao je Vučić.



Podsjetio je kako je "nekim evropskim zemljama bilo potrebno 30-40 godina da usklade carinske sisteme, ali Zapadni Balkan to može mnogo brže, čime bi drastično popravili šanse za još ubrzaniji ekonomski napredak".