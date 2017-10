Agrokor: Restrukturiranje i prodaja dijela imovine

Ante Ramljak (Foto: EPA-EFE)

Vanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak predstavio je plan održivosti koji predviđa restrukturiranje, ali i prodaju dijela imovine koncerna.

Vanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak predstavio je plan održivosti koji predviđa restrukturiranje, ali i prodaju dijela imovine koncerna.

Taj koncern planira prodati niz svojih firmi kako bi smanjio dug od 56 milijardi kuna (7,4 milijarde eura).



Temeljne smjernice su da kompanije iz grupe Poljoprivreda do 2021. ostvare 155 miliona eura novčanog toka, dok će se imovina pojedinih kompanija koje se ne bave temeljnim poslovanjem, tzv. "non core business", prodati, javlja Al Jazeera Balkans.



Za grupu Prehrana računa se da bi u iduće tri godine ostvarila 470 miliona eura novčanog toka, što podrazumijeva da u to nisu uračunati porezi i finansijski troškovi.



Također se očekuje da će maloprodaja između 2018. i 2021. generirati 784 miliona eura slobodnog novčanog toka. Trošak restrukturiranja maloprodaje procjenjuje se na 14 miliona eura.



Kako izvještava Poslovni dnevnik, najvećim će promjenama biti podvrgnuta maloprodaja, koju čine Mercator, Konzum, Velpro, Tisak, kao i poslovanje u Bosni i Hercegovini.



Najveće promjene bit će u Maloprodaji, odnosno trgovinama Konzuma. Naglašeno je da bi i najveći dio profitabilnosti trebao ubuduće doći upravo iz tog sektora. Grupe Prehrana i Poljoprivreda trebale bi do 2021. generirati 625 miliona eura novčanog toka.



Maloprodaja ostvaruje 74 posto prihoda Agrokora, a u 2016. grupa Agrokor ostvarila je više od šest milijardi eura prihoda, izvijestili su.



Do 2021. godine, kako se predviđa planom, prihodi u segmentu maloprodaje bit će smanjeni za osam posto u odnosu na 2016., a u istom periodu EBITDA bi trebala porasti za čak 338 posto, s 50 na 218 miliona kuna (29 miliona eura).



Navodi se da je razrađen opsežan plan održivosti koncerna sastavljenog od društva Agrokor d. d., Maloprodaje, Prehrane, Poljoprivrede i Agrokor Portfolio Holdingsa (APH).



Segment APH-a obuhvata 80 društava izvan osnovne djelatnosti Grupe, kao što su putovanja, ugostiteljstvo, energetika itd., a čine ga kompanije kao što su Adriatica.net, Karisma Hotels Adriatic, Zagreb Plakat, Projektgradnja, Solana Pag, Poliklinika Aviva i druge, kao i 201 nekretnina. U sastavu APH-a nalazi se i 16 neaktivnih (fiktivnih) društava.