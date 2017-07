Iako je na polovini relija izgledalo da će Toyota Gazoo Racing zaista imati savršen reli u Finskoj sa prva tri mjesta i tako opravdati status favorita na domaćem reliju tokom subote vidjeli smo zašto je reli jedna od najtežih i najuzbudljivijih disciplina autosporta.

Foto: Elvir Zubović/Klix.ba

Pred hiljadama domaćih fanova Jari-Matti Latvala je zaista dominirao većinu relija i "izluđivao" maldog timskog kolegu Esapekka Lappija koji jednostavno nije mogao naći načina da dostigne njegov tempo. Ipak, iznenada je na 18. brzinskom ispitu Latvalina Toyota Yaris WRC u potpunosti zatajila. U nevjerici Latvala je uspio nekako pokrenuti auto, ali nade za pobjedu na domaćem terenu su nestale. Električni kvar koji je iznenadio i timskog šefa, Tommi Mäkinena, koštao je Latvalu pobjede, ali i hvatanja priključka u borbi za ovogodišnju titulu šampiona.Mladi Esapekka Lappi je istakao da nije želio ovako doći do vodstva, ali nije želio ni propustiti jedinstvenu priliku da ostvari svoj dječački san. On i Toyota Gazoo Racing su vrlo taktički pristupili ostatku relija, te su nakon što su napravili dovoljnu prednost samo finale relija odvezli vrlo umjerenim tempom i bez pretjernih rizika.Ovaj 26-godišnji Finac je tako sa svojim suvozačem Janne Fermom u tek četvrtom WRC nastupu upisao svoju pobjdu i najavio da njegovo vrijeme tek dolazi.Toyota Gazoo Racing ekipa, kojoj je sjedište upravo pored grada Jyväskylä, može biti itekako zadovoljna svojim nastupom na njihovom, kako sami kažu, domaćem reliju. Naime, uprkos razočarenju za glavnog favorita, koji je na kraju završio na 21. mjestu relija, posada Juho Hanninen i Kaj Lindstrom bili su vrlo uvjerljivi i brzi kroz cijeli reli, te su na kraju završili na trećem mjestu.Iza Lappijevih leđa je u stvari bilo najzanimljivije. Troboj za drugo mjesto bio je izuzetno žestok, a na kraju je najbrži bio Elfyn Evans u Fordu, koji je iznenadio Juhu Hanninena. Ipak, uvjerljivo najbrži tempo od njih imao je Teemu Suninen u još jednom Fordu, ali je u jednom zavoju loše procjenio skok, okrenuo se i oštetio svoju Fiestu WRC. Na kraju je imao sreću da nije izgubio previše vremena, te je uspio zadržati barem četvrto mjesto.Reli Finske je još jednom potvrdio zašto predstavlja pravi dragulj u kruni WRC kalendara. Ovoliku mješavinu brine, uzbuđenja, neizvjesnosti i fanatične podrške fanova, kojih u prosjeku dođe čak 250.000, teško je vidjeti na drugim relijima. Kako sami kažu lokalni stanovnici, njima je reli drugi Božić u godini, s tim da ovo slavlje traje još i duže. Obim i zahtjevnost organizacije ovako velikog relija je nevjerovatan, a o tome možda najbolje govori i podatak da se zahvaljujući reliju, direktno i indirektno, napravi promet od oko 17 miliona eura.Bila nam je čast biti dijelom ove atmosfere i iz prve ruke osjetiti strast koju svaki član Toyota Gazoo Racing ekipe unosi u njihove nastupe. Čini nam se da smo doslovno prisustvovali rađanju novog šampiona, Lappi je sigurno relijaš tog kalibra, a s obzirom na njegovu energiju strast vrlo je vjerovatno da ni prvu titulu neće dugo čekati, naš kao ni prvu pobjedu.Sljedeći WRC reli vozi se u Njemačkoj, od 17. do 20. avgusta, na potpuno drugačijim podlogama i brzinskim ispitima od ove, a neizvjenost ostaje jednaka jer su sva tri favorita za titulu u Finskoj ostali prilično razočarani.