Volvo neće razvijati nove dizelske motore

Foto: Pixabay

tŠvedski proizvođač automobila Volvo neće raditi na razvoju novih dizelskih motora pošto je cijena smanjenja emisija azotnog oksida postala prevelika, rekao je direktor Hakan Samuelson.

tŠvedski proizvođač automobila Volvo neće raditi na razvoju novih dizelskih motora pošto je cijena smanjenja emisija azotnog oksida postala prevelika, rekao je direktor Hakan Samuelson.

"Iz današnje perspektive, više nećemo razvijati dizelske motore nove generacije", rekao je Samuelson za njemačke medije.



On je dodao da će Volvo nastaviti da razvija aktuelne modele sa dizelskim motorima, koji su uvedeni u upotrebu 2013. godine, da bi ispunio buduće standarde o emitovanju gasova. Očekuje se da će se ovi motori proizvoditi do 2023. godine.



"Volvo" će se orijentisati na ulaganja u hibridne i električne automobile, a njegov prvi model koji će za pogon koristiti samo električnu energiju stiže na tržište 2019. godine.



Samuelson je ranije rekao da oštrije regulative o emisijama gasova podižu cijenu automobila sa dizelskim motorima do nivoa na kojem vozila sa hibridnim pogonom postaju privlačna alternativa.



On je ukazao na uspjeh američke kompanije Tesla, koja širom svijeta pronalazi sve više kupaca za svoje električne automobile.



Prosječna vrijednost emisija ugljen dioksida za evrospke proizvođače automobila morat će 2021. godine da bude smanjena sa 130 grama po kilometru na 95 grama po kilometru.