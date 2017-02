Vanzemaljsko ubrzanje Modela S P100D: Do "stotke" za samo 2,28 sekundi

Teslin autonomni električni automobil Model S P100D postigao je novi rekord ubrzanja od nula do 100 kilometara na sat.

U posljednjem testu koji je izvršio Motor Trend korišten je Teslin specifični "Easter egg" Ludicrous mod, a ubrzanje do 100 kilometara na sat (60 milja na sat) postignuto je za vrtoglavih 2,28 sekundi.



Prema pisanju Motor Trenda, Model S P100D je prvi komercijalni putnički automobil koji je dostigao ubrzanje do 100 km/h za manje od 2,3 sekunde. Time je Tesla postigla ubrzanje bolje od Porschea 911 Turbo S i Ferrarija La Ferrari.



Posljednja softverska nadogradnja je izvršena u decembru 2016. godine, a prije toga Model S P100D je mogao postići ubrzanje do "stotke" za 2,4 sekunde. Nakon nadogradnje Elon Musk je obećao ubrzanje od 2,34 sekunde, što znači da su rezultati nadmašili očekivanja čelnika kompanije.



Tesla Model S P100D sa Ludicrous modom košta 126.000 eura. Usporedbe radi, Porsche 911 Turbo S košta 176.000 eura, dok Ferrari La Ferrari košta 1,6 miliona eura.