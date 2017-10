Gemballin "spavač" od 0 do 100 km/h stiže nakon 2,38 sekundi, a maksimalna brzina iznosi više od 360 km/h.

Iza naziva Gemballa GTR 8XX Evo-R BiTurbo krije se aktuelni Porsche 911 Turbo S čija karoserija (u ovom slučaju bez ekstremno proširenih blatobrana i ogromnih spojlera) ne pokazuje da se iznad zadnje osovine krije 3,8-litarski 6-cilindarski boxer motor u koji je "ugurano" 828 konjskih snaga (pri 7.000 obr/min) i 952 Nm najvećeg obrtnog momenta (pri 5.200 obr/min).S dodatnih 248 konjskih snaga GTR 8XX Evo-R BiTurbo od 0 do 100 km/h stiže nakon 2,38 sekundi. Od 0 do 200 km/h potrebno mu je 7,5 sekundi, a od 0 do 300 km/h stići će nakon 18,8 sekundi. Za međuubrzanje od 100 do 200 km/h potrebno mu je samo 4,5 sekundi.S maksimalnom brzinom koja iznosi više od 360 km/h Gemballin 911, definitivno, spada među najbrže automobile koji se mogu kupiti i koristiti na javnim cestama.Za temeljito dorađen biturbo motor (zaključno s novim turbo-punjačima i rekalibriranom centralnom upravljačkom jedinicom) s kojim stiže novi izduvni sistem i dorađen PDK mjenjač, u Leonbergu zauzvrat traže 49.800 eura. Početna cijena Porschea 911 Turbo S u Njemačkoj iznosi 205.133 eura.