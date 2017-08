U obilju SUV-ova i crossovera i uz njihovu nevjerovatnu popularnost lako nam mogu promaći zaista pametni i svestrani auti koji nude mnogo više od tek povišenog položaja sjedenja. Volkswagen Golf nakon redizajna u sedmoj generaciji nudi i verziju Alltrack koja će svojom upotrebljivošću lako nadigrati većinu SUV-ova.

U obilju SUV-ova i crossovera i uz njihovu nevjerovatnu popularnost lako nam mogu promaći zaista pametni i svestrani auti koji nude mnogo više od tek povišenog položaja sjedenja. Volkswagen Golf nakon redizajna u sedmoj generaciji nudi i verziju Alltrack koja će svojom upotrebljivošću lako nadigrati većinu SUV-ova.

Sviđa nam se: vozne osobine, kvalitet završne obrade i materijala, ponuda prostora...

Ne sviđa nam se: cijena

Osnovni podaci o testnom automobilu: Volkswagen Golf 2.0 TDI 4Motion DSG Alltrack

Cijena testnog modela: 67.170 KM



Motor: 4-cilindrični, 4-taktni, turbodizelski, smješten naprijed uzdužno. Radna zapremina 1.968 ccm, "common-rail" ubrizgavanje, 4 ventila po cilindru. Najveća snaga 135 kW – 184 KS pri 3.500 obr/min. Najveći obrtni moment 380 Nm od 1.750 do 3.000 obr/min.



Prijenos snage: Pogon - automatski na obje osovine - 4Motion, 7-stepeni automatski mjenjač DSG, gume dimenzija 225/45 R18. Gume Goodyear Efficent Grip Performance.



Performanse i potrošnja goriva: Ubrzanje od 0 do 100 km/h – 7,8 s. Maksimalna brzina - 219 km/h. Prosječna potrošnja goriva na testu: 6,7 l/100 km. Fabrički deklarisana potrošnja goriva: u gradu 5,7 l/100 km, na otvorenoj cesti 4,6 l/100 km, kombinovano 5,0 l/100 km. Prosječna emisija CO2: 124 g/km. Euro 6.



Dimenzije: Dužina - 4.578 mm, širina - 1.799 mm, visina - 1.515 mm. Međuosovinski razmak - 2.630 mm. Zapremina prtljažnika - 605 litara. Masa praznog automobila - 1.584 kg. Zapremina rezervoara za gorivo - 55 litara.



Serijska oprema testnog automobila: dvozonski automatski klima-uređaj Climatronic, "Front Assist" uključujući i City Emergency Braking, radio "Composition Colour“ uključujući Bluetooth interfejs, "Rest Assist" - sistem za detekciju umora vozača, ovjes podešen za loše uvjete vožnje, karoserija podignuta 25 mm, zadnja svjetla u LED tehnici, ACC adaptivni tempomat za brzinu do 210km/h, Alu krovni nosači, multifunkcionalni kožni volan 3-kraka, ambijentalno osvjetljenje interijera, Alu točkovi "Valley" 7Jx17...



Dodatna oprema na testnom automobilu: Navigacioni sistem Discover Pro sa 9,2 inčnim ekranom osjetljivim na dodir s kontroloma putem pokreta, Park Distance Control – senzori za parkiranje naprijed i nazad, Lights & Vision paket, Active Info Display, kontrole za izmjene brzina na upravljaču, zimski paket: grijanje prednjih sjedala i automatsko grijanje mlaznica za pranje vjetrobranskog stakla, keyless Access – otključavanje vozila i pokretanje motora bez upotrebe ključa, Alu točkovi Kalamata 7,5Jx18, adaptivna LED prednja svjetla.

Jedna od najvećih novosti koju je donio redizajn najpopularnijeg Volkswagena je i još jedna verzija u ponudi. Po uzoru na Passata, ali i slične modele iz grupacije, Golf je sada dostupan i u zanimljivoj Alltrack verziji.Ukratko, Golf Alltrack je karavanski Golf koji je uz 4Motion pogon na sve točkove dobio ojačano podvozje, nešto više prostora od tla do podnice, nekoliko karoserijskih dodataka koji ga vizuelno, ali i praktično čine robusnijim, kao i "offroad" program vožnje koji ga čini prilično sposobnim van asfalta.Ipak, Golf Alltrack je i mnogo više od blage varijacije o temi karavanskog Golfa. Iako su SUV-ovi aktuelnih generacija zaista postali šampioni svestranosti, činjenica je da će većina kupaca odabrati SUV tek radi robusnijeg izgleda ili povišene pozicije sjedenja. To govore i podaci o prodaji i sama ponuda takvih modela, gdje se najčešće nude i biraju modeli s pogonom na samo jednu osovinu. Kome zaista treba svestran auto za raznovrsne namjene i terene, sigurno će ozbiljnije pogledati i posebno pripremljene karavane kao što je Golf Alltrack.Glavni adut koji je na strani Alltracka i sličnih modela je činjenica da se fokusira na ono bitno za vožnju i upotrebljivost te će u većini situacija izaći kao pobjednik u poređenju sa sličnim SUV-om koji će sasvim izgledno biti i osjetno skuplji. Također, ne treba Alltrack nužno ni porediti sa SUV-ovima, nego jednostavno prihvatiti činjenicu da postoji kao izvrsna alternativa njima.U praksi, Alltrack u kombinaciji sa snažnim 2,0 TDI motorom od 184 KS i DSG mjenjačem koji sada ima 7 stepeni prijenosa očekivano je prepoznatljiv. Vozač teško da može i primijetiti da sjedi u povišenom Golfu, dok u vožnji na cesti nema negativnih efekata te dodatne visine. Visoki brzinski prosjeci na autoputu ili dinamična vožnja po zavojima Alltracku ne padaju teško, naprotiv, upravo tu briljira u poređenju sa sličnim SUV-ovima. To se posebno može zahvaliti snažnom TDI motoru s kojim su međuubrzanja i pri visokim brzinama vrlo dobra. Ujedno ubrzanje do 100 km/h koje traje manje od 8 sekundi otkriva puni potencijal ovako pogonjenog Alltracka te će lako iznenaditi i sportske automobile. Zahvaljujući i dalje niskom težištu i relativno maloj ukupnoj masi, Golf Alltrack se vozi gotovo jednako dobro kao i obični Golf.S druge strane, ako Alltrack poželite izvesti van asfalta i tu će se sasvim dobro snaći. Takve izlete dosta olakšava i mogućnost odabira profila vožnje, gdje je za Alltrack podešen i "offroad" program koji pogon, elektronske sisteme za kontrolu trakcije i mjenjač prilagođava vožnji po blatu, makadamu i sličnom terenu. Visina podnice od tla je dovoljna da prilično bezbrižno vozite po većini terena, ali treba imati na umu da je i dalje riječ od karoseriji Golfa pa su napadni i silazni uglovi poprilično maleni. U slučaju da se precijenite dobro će doći plastična zaštita na rubovima blatobrana i branika.Provjeren 4Motion pogon na sve točkove čini osnovu svestranosti Alltracka, pa koliko ga čini upotrebljivim i sposobnim van asfalta, toliko ga čini sigurnijim i na asfaltu u kišnim ili zimskim uslovima. Uz odličan DSG mjenjač koji sada dolazi uz sedam stepeni prijenosa vozač ne treba brinuti o previše stvari, jer će ovakav pogonski sklop raditi sve za njega, i to vrlo nenametljivo.Unutra vozač i putnici uživaju u poznatom okruženju. Uz kvalitetne materijale i izradu uz raskošan infotainment koji je stigao uz redizajn, kao i digitalni instrumenti, u Golfu vlada zanimljiva atmosfera klasičnih i poznatih rješenja s hi-tech okruženjem velikih ekrana i bojnih mogućnosti zabave i povezivosti. Kako je karavanski Golf nešto duži od standardnog primjetno je i prostranije nego u "kratkom" Golfu. Naravno, najveća razlika je prtljažni prostor koji sa 605 litara zapremine već u osnovnoj postavci baca na koljena i veće automobile, a i većinu SUV-ova.Golf Alltrack predstavlja jedan od modela iz vrha ponude. Dakle, uz najbolju tehnologiju donosi i prepoznatljivu svestranost. Na neki način se nameće i kao "lifestyle" model jer prkosi SUV trendovima i istovremeno nudi više. Naravno, to i košta pa Golf Alltrack koji je vrlo bogato opremljen, poput testnog, košta 67 hiljada maraka, dok se ta cijena može osjetno sniziti ako preskočite skupe stavke opreme kao što su digitalni instrumenti, Discover Pro multimedijalni uređaj s velikim 9,2-inčnim ekranom i slično.Iako trendovi i potražnja za crossoverima govore da ovakvi karavni ipak neće biti najčešći izbor, dobro je vidjeti da postoji i takva alternativa, a oni koji znaju cijeniti prave vrijednosti kod automobila sada definitivno imaju dovoljno izbora na raspolaganju.