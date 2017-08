Kod SEAT-a model Leon je kroz sve svoje generacije bio najpouzdaniji član porodice. Uvijek je bio dovoljno privlačan i nudio je dobar odnos uloženog i dobivenog. Aktuelna generacija je vrlo dobro prihvaćena, a sada je nakon redizajna dobila i jednu vrlo važnu novost u ponudi.

Osnovni podaci o testnom automobilu: SEAT Leon 2.0 TDI Xcellence

Cijena osnovnog modela: 29.236 KM

Cijena testnog modela sa opcijama: 41.943 KM



Motor: 4-cilindrični, redni, turbodizelski, smješten naprijed poprečno, promjer i hod 81,0 × 95,5 mm, radna zapremina 1.968 ccm, kompresija 16,2 : 1, maksimalna snaga 110 kW (150 KS) pri 3.500 - 4.000 okr/min, maksimalan okretni moment 340 Nm pri 1.750 - 3.000 okr/min, ubrizgavanje goriva na principu zajedničkog voda - common rail, turbopunjač, hladnjak zraka pod pritiskom.



Prijenos snage: Pogon na prednje točkove, 6-stepeni ručni mjenjač, aluminijske felge prečnika 17 inča sa gumama 225/45 R17.



Šasija: Prednji ovjes - McPherson, nezavisni, spiralne opruge, hidraulični amortizeri, stabilizatori. Zadnji ovjes - torziona osovina, spiralne opruge, hidraulični amortizeri. Elektrohidraulični servo upravljač.



Performanse i potrošnja goriva: Ubrzanje od 0 do 100km/h – 9,0 s. Maksimalna brzina - 196 km/h. Potrošnja na testu – 7,7 l/100 km. Fabrički deklarisana potrošnja goriva u gradu 5,2 l/100 km, na otvorenoj cesti 4,0 l/100 km, kombinovano 5,0 l/100 km. Zapremina rezervoara – 55 l. Emisija CO2 129 g/km.



Dimenzije: Dužina – 4.263 mm. Širina - 1.816 mm. Visina - 1.459 mm. Međuosovinski razmak - 2.636 mm. Prtljažnik – 380 litara. Težina praznog vozila – 1.301 kg. Ukupna dozvoljena težina vozila – 1.810 kg.



Serijska oprema testnog automobila: 12v utičnica (naprijed), 17" lakometalni naplatci "Dynamic" 30/1, ABS + ASR, aluminijski prag na prednjim vratima sa Xcellence logom, automatski klima uređaj - CLIMATRONIC, automatski post-kolizijski sustav kočenja, B i C stup u crnoj lak boji, bočni zračni jastuci, centralno zaključavanje s daljinskim upravljanjem, preklopiva i djeljiva zadnja klupa, dodatno zatamnjena bočna stakla nazad i zadnje staklo, držač za čašu naprijed, dvostruka hromirana ispušna cijev, električna parkirna kočnica, električni podizači prednjih i zadnjih prozora, električno podesiva, grijana i preklopna vanjska osvrtna ogledala s parkirnim položajem i funkcijom spuštanja na strani suvozača, ESC + XDS + indikator pritiska u gumama + "Hill Holder" (pomoć pri kretanju na uzbrdici), gume 225/45 R17, indikator stepena prijenosa, interijer svjetla u LED tehnici, KESSY - sustav ulaska, izlaska i pokretanja vozila bez ključa, kožni obruč upravljača s XCELLENCE dizajnom i ručica mjenjača, kutija za pohranu raznih predmeta ispod sjedala vozača, paket praktičnosti, automatska Coming & Leaving home funkcija, senzor za kišu, zatamnjivo unutarnje ogledalo, paket sigurnosti - detekcija umora vozača, upozorenje na zaslonu putnog računala, podsjetnik za sigurnosni pojas koji uključuje prednja i zadnja sjedala, parkirni senzori nazad, prednja i zadnja svjetla u LED tehnici + LED osvjetljenje zadnje tablice, prednja svijetla za maglu, progresivni servo upravljač, putno računalo, radio uređaj "Media System Colour", 5" zaslon u boji osjetljiv na dodir, komande radio uređaja na upravljaču, bluetooth (glasovni i zvučni prijenos podataka), USB/SD card/Aux-in, 8 zvučnika, rezervni točak smanjenih dimenzija 16", SEAT Drive Profil -

Individualizirani program vožnje, sportska prednja sjedala, središnji naslon za ruke naprijed s otvorima za ventilaciju nazad, zadnja sjedala s dva Isofix i dva Top Tether sistema za prihvat dječje sjedalice, zadnja svjetla u LED tehnici, tempomat, upravljač podesiv po visini i dubini, vanjski hrom paket, uključujući hromirani okvir bočnih prozora, vozačevo i suvozačevo sjedalo namjestivo po visini sa potporom za kralježnicu, zračni jastuci za glavu, zračni jastuk za koljena vozača, zračni jastuk za vozača i suvozača.



Dodatna oprema na testnom automobilu: metalik boja, full LED svjetla naprijed i nazad, media system plus sa 8-inčnim ekranom osjetljivim na dodir.



Garancije: 4 godine ili 120.000 pređenih kilometara, 12 godina garancije na karoseriju.

SEAT kao marka unutar Volkswagen grupacije ima imidž sportske marke za šire narodne mase, te je kroz većinu svoje historije i pravila modele koji uvijek imaju dinamičnu notu. U skladu sa time su i opremali svoje modele, pa se tako podrazumijevalo da su najbolje opremljeni modeli oni koji su imali sportske oznake FR ili Cupra. Sada, kada je došlo vrijeme za blago osvježenje Leona kao trenutno najpopularnijeg modela marke, shvatili su da je cijelo vrijeme ipak nešto nedostajalo. Dobro odmjeren model i oprema koja zatvara "rupu" između srednje opremljenog i sportski opremljenog modela je nešto što je zaista nedostajalo u ponudi Leona. Tako se rodio Leon Xcellence, idealno konfigurisan za kupce koji žele potpunu i modernu opremu, koja je u nekim elementima komfora i bogatija od sportski orijentisanog FR modela.Prije svega, cijela gama Leona je diskretno obnovljena početkom godine, te sada izgleda modernije i atraktivnije. Najveća novost su drugačije oblikovani branici i efikasnija LED svjetla, naprijed i nazad, dok je unutrašnja oprema sada još bogatija i savremenija.Iako smo Leona kroz nekoliko testova ranije već dobro upoznali, Leon Xcellence nas je uspio prijatno iznenaditi. Vrlo bogat i profinjen paket uz odličnu novu boju karoserije koja mu daje dozu elegancije učinili su Leona itekako privlačnijim. Xcellence se tako ističe hromiranim ukrasima, kao što je posebna maska ili hromirani rub bočnih stakala, ali i vrlo elegantnim 17-inčnim Dynamic felgama. Uz modernija i primjetno snžnija LED svjetla naprijed i nazad, Leon u ovom izdanju izgleda zaista privlačno i svježe kao da je tek došao na tržište.Unutra Leon Xcellence nudi zavidan nivo komfora, a zanimljivo je da je sve podređeno lakoći korištenja, pa tako ima i neke elemente opreme koje je na FR modelima potrebno doplatiti. Tako Xcellence dolazi uz praktičan "keyless" sistem koji podrazumijeva i novost na centralnom grebenu u vidu dugmeta "start" kojim se pokreće motor. Unutra je ugodnije i zahvaljujući većem ekranu "infotainment" sistema koji sada ima dijagonalu od 8-inča i nudi sve potrebne opcije, uključujući i vrlo praktičan FullLink sistem koji omogućava preslikavanje funkcija sa smartphonea na ekran automobila.U SEAT-u su se pozabavili i ukupnom kvalitetom, pa je u Leonu sada primjetno tiše i ugodnije, dok su materijali koji su na dohvat ruke sasvim zadovoljavajuće kvalitete i mekoće. Zamjerke i dalje idu na račun boje plastike oko centralne konzole i središnjeg grebena. Zbog ove mat sive kombinacije kokpit Leona izgleda jeftinije i lošije nego što zaista jeste, pa iako ta boja zavisi od izbora kupca i paketa opreme, uvjereni smo da je za ovaj Xcellence paket trebala biti odabrana neka bolja i tamnija nijansa.Ponuda prostora u Leonu ostala je jednaka, te je i dalje u prosjeku klase. Zadnja sjedišta nude sasvim dovoljno prostora kako za noge tako i za glave putnika, dok će 380 litara zapremine u prtljažniku biti dovoljno većini kupaca. Jedina zamjerka je dubok utovarni rub prtljažnika zbog čega će biti napornije utovarati teže predmete.U vožnji nema velikih, ali ima diskretnih novosti. Naime, uz poznati 2,0 TDI sa 150 KS i ručnim mjenjačem Leon može biti itekako brz i dinamičan, ali najbolje od svega je što nudi odličan kompromis upravljivosti i ugodnosti. Iako je možda najpoželjniji, činjenica je da je za naše kupce i tržište ipak prikladniji slabiji i jeftiniji 1,6 TDI, dok bismo mi ipak radije posegnuli za odličnim turbobenzincima. Dobro odmjerena dimenzija točkova i pogođeno podešenje ovjesa čine Leona iznenađujuće udobnim, čak i na vrlo lošim cestama. Uz primjetno bolju zvučnu izolaciju i duža putovanja u Leonu su vrlo ugodna.U svakom pogledu, Leon je kao proizvod sazrio baš onako kako treba, te je i dalje jedan od najzanimljivijih kompaktnih modela na našem tržištu. Ujedno, jedan je i od najpovoljnijih, samo sada treba biti još oprezniji da se ne zaigrate sa dodatnom opremom, brojnim opcijama i paketima, jer u tom slučaju cijena lako skače na ne tako pristupačnih 40 i više hiljada maraka. Ako gledate samo kompakte iz Volkswagen grupacije, prilično je jasno da ćete teško naći privlačniji i povoljniji od Leona.