Tesla kasni sa proizvodnjom Modela 3

Iako je američka kompanija Tesa objavila da su u trećem kartalu ove godine zabilježili značaja porast od 4,5 odsto i tako proizveli ukupno 26.150 automobila, činjenica je da kasne sa proizvodnjom pristupačnijeg Modela 3.

Od zvaničnog predstavljanja Modela 3 ovog ljeta, Tesla je proizvela svega 260 primjeraka ovog automobila, što znači da su daleko od zacrtanog cilja od 1.600 primjeraka što je najavio Elon Musk u julu ove godine. Od ovih 260 primjeraka kupcima je isporučeno 220 automobila.



Iz Tesle tvrde da je razlog za ovakve rezultate nekoliko "uskih grla" u proizvodnji, gdje je nekoliko proizvodnih podsistema jednostavno potrošilo previše vremena u samom početku prooizvodnje ovog modela. Također ističu kako ne postoje fundamentalni problemi sa proizvodnjom i lancem nabavke Modela 3, te kako su svjesni koje probleme trebaju riješiti u kratkom roku.



Iako je Tesla za sada ispod svog plana da isporuči ukupno 50.000 automobila u prvoj polovini ove godine, sada tvrde da će u drugoj godini isporučiti i nekoliko hiljada više od toga broja. To znači da će u ovoj godini isporučiti oko 100.000 automobila Modela S i Modela X.



Elon Musk je postavio cilj proizvodnje za Model 3 od 10.000 primjeraka sedmično do kraja sljedeće godine, te je javnost ali i investitore podsjetio da se ne uzbuđuju zbog trenutno slabog starta proizvodnje, te da će ona eksponencijalno rasti do zadanog cilja.