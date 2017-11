Investiranje u električna vozila i autonomnu tehnologiju je prisililo kompaniju Subaru da okonča proizvodnju modela WRX STi nakon 23 godine.

Subaru će se oprostiti od legendarnog modela WRX STi specijalnom verzijom Final Edition koja će biti ograničena na svega 150 primjeraka.



Model WRX STi Final Edition s pogonom na sva četiri točka već je moguće naručiti, a košta nešto više od 38.000 eura. Skuplji je za oko 3.160 eura od standardnog modela, ali se to pravda modifikacijama koje je napravio motorsport odjel Subaru Tecnica International na centralnom diferencijalu, koji je sada u potpunosti elektronski.



Automobil pokreće isti 2,5-litarski motor s turbopunjačem, koji razvija 300 KS i 407 Nm obrtnog momenta. Final Edition od 0 do 100 km/h ubrzava za 5,2 sekunde.



Specijalna verzija je dobila i veće Brembo kočnice, zbog čega automobil posjeduje 19-inčne naplatke. Prednji branik izgleda agresivnije, a postavljen je i veliki stražnji spojler.



U unutrašnjosti su sjedišta s grijačima, 5,9-inčni multifunkcionalni ekran i izmijenjeni infotainment sistem. Također primijetne su oznake koje naglašavaju da se radi o Final Edition verziji.



Od 1994. godine WRX STi oznaku su nosili najbrži i najekstremniji primjerci Subaruove Impreze. Napravljeni su kao reli automobili za cestu te su odavali počast kompanijinom uspjehu u WRC-u i partnerstvu sa škotskom reli legendom Colinom McRaeom.



WRX STi se pojavio na tržištu dvije godine nakon što je Mitsubishi predstavio svoj Lancer Evolution. Tada je počelo jedno od najvećih rivalstava u svijetu automobilizma.



Od 2008. godine je Subaru je odvojio ime Impreza od imena WRX STi te je svoj najsnažniji automobil prodavao kao zaseban model.



Odluka za okončanje WRX STi ere dolazi nakon 23 godine proizvodnje, a razlog je investicija u električna vozila i razvoja autonomne tehnologije EyeSight.



Subaru na tržište planira plasirati električni automobil do 2021. godine, a EyeSight tehnologija postaje sve prisutnija u ponudi ove kompanije.