Kompanija Star Import, generalni distributer za Mercedes-Benz vozila u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini je u saradnji sa Daimlerom na stazi NAVAK u Subotištu u Srbiji organizovala događaj Star Experience “Feel Intelligent Drive”, koji je poslužio za demonstraciju AMG modela, hibridnih automobila, sigurnosnih sistema, agilnosti vozila, off-road mogućnosti određenih modela, a predstavljena je i nova S-Klasa AMG.

Foto: Klix.ba

Odmah po dolasku na NAVAK stazu te prije vožnje novih modela, dočekao nas je sportski model Mercedes-AMG GT C Cabrio sa 577 KS, što je u skladu s obilježavanjem 50 godina sportskog AMG odjela.Mercedes-Benz je za novinare pripremio uzbudljiv plan vožnje najnovijih i najatraktivnijih modela, koji je bio podijeljen na četiri specijalna segmenta, a to su Intelligent Drive, Agility, Safety Parcour i Off-Road.Kada je riječ o segmentu, instruktori Mercedes-Benz Trening centra iz Srbije i vozačke akademije iz Njemačke predstavili su najinteligentniju S-Klasu i V-Klasu koje su besprijekorno kočile iza zaustavljenih vozila, izbjegavale poprečni saobraćaj, pješake i sve drugo što im se našlo na putu. Klijenti su kroz specifične situacije u vožnji upoznali najnovije funkcije Mercedes-Benz Intelligent Drive sistema, a to su Active Brake Assist (pomoć pri kočenju), Drive Pilot (slijedi kretanje vozila ispred), Pedestian Safety (sistem zaštite pješaka), Remote Park Pilot (sistem daljinskog parkiranja automobila).Segmentdonio je test vožnju sportskih modela na stazi uz instruktore, koji su savjetima doprinijeli uzbudljivoj, dinamičnoj i sigurnoj vožnji sa Mercedes-AMG E63 AMG (571 KS), najnovijim "baby“ AMG predstavnicima kao što su C43 AMG 4-MATIC (367 KS) i E43 AMG karavan (401 KS) te kompaktnim GLA45 AMG (381 KS) i E300 (245 KS).se odnosio na posebno osmišljene poligoni za simulaciju iznenadnog kočenja i izbjegavanja prepreka na putu uz demonstraciju Mercedes-Benz sistema za asistenciju.Oni koji su pomislili da je vožnja AMG modela uvjerljivo nainteresantniji dio Mercedesovog Star Experience događaja, prevarili su se, jer je isegment bio jednako impresivan. Novinarima su na poligonu bili na raspolaganju GLE, GLE Coupe, GLC, GLC Coupe i legendarna G-Klasa. Vozači su bili u prilici da upoznaju vozila te da isprobaju napredne sisteme sigurnosti i asistencije na posebnom poligonu s nekoliko zahtjevnih prepreka.Prvi put na našem tržištu posebno za ovu priliku predstavljen je poseban segment sGLE 500e, GLC 350e, E-Klasa 350e i C-Klasa 350e. Na dodatnom poligonu predstavljene su napredne mogućnosti ovih modela sa novim pogonskim agregatima.Kao poslastica na kraju svim prisutnima je bilo salon posvećenu ekskluzivnom AMG izdanju sa 612 KS. Nova generacija ovog modela stigla je na tržište sa sveobuhvatnim novim karakteristikama. Od posebnog značaja je potpuno novi asortiman visokoefikasnih motora koji obuhvata niz novih tehnologija za elektrifikaciju pogonskog sistema. Sistem inteligentne vožnje Intelligent Drive pravi još jedan korak ka autonomnom upravljanju vozilima. Nesporni lider u premium segmentu u pogledu udobnosti i wellnessa postavlja nove standarde enterijera.Cijeli događaj su vodili profesionalni instruktori vožnje iz Mercedes-Benz vozačke akademije u saradnji sa Mercedes-Benz trening centrom iz Srbije i Nacionalnom vozačkom akademijom NAVAK. Ovogodišnji glavni instruktor Michael Thum primjenio je unapređen načinu vježbe i treninga na najbržim Mercedes-Benz modelima.Svi prisutni su imali priliku da se u posebno osmišljenom dijelu upoznaju sa Mercedes-Benz kolekcijom i postprodajnim akcijama.