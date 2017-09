Sljedeća generacija Toyote GT86 bi mogla dobiti ime Celica

Kompanija Toyota bi mogla oživjeti legendarni sportski duo Supru i Celicu, barem ako je vjerovati najnovijm izvještajima. Supra je trenutno u fazi razvoja zajedno s BMW-om, dok posljednje informacije govore da se i Celica vraća u život.

Trenutno su dvije moguće opcije za Celicu. Jedna mogućnost je da novi coupe zauzme poziciju osnovnog sportskog modela brenda. Baš kao i raniji modeli Celice, automobil bi trebao imati pogon na prednje točkove te koristiti kompanijinu novu TNGA platformu.Druga opcija je da Toyota preimenuje sljedeću generaciju modela GT86 u Celicu. Magazini Car i Driver navode da se to neće dogoditi, dok Motor1 tvrdi da će upravo to biti slučaj jer je Celica poznatije ime u svijetu u odnosu na 86 ili GT86.Naravno, japanski proizvođač bi jednostavno mogao staviti oznaku Celica na konceptni automobil te njime najaviti novu generaciju modela GT86. S druge strane, ako se pogleda Mitsubishijev primjer SUV-a Eclipse Cross, Celica bi mogla biti novi Toyotin crossover.Dolazak novog modela GT86 je potvrđen za 2019. godinu. Vjerovatno se radi o partnerstvu Toyote i Subarua, no, ništa još nije zvanično.