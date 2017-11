Peugeot je spreman za reli Dakar 2018.

Po povratku sa sedmog i posljednjeg niza testnih vožnji u Maroku, tim PEUGEOT Total – koji je zauzeo prva tri mjesta na pobjedničkom postolju relija Dakar 2017. – sada je spreman za sljedeće izdanje najzahtjevnijeg svjetskog rally-raida koji će se održavati u Južnoj Americi od 6. do 20. januara 2018.

Po povratku sa sedmog i posljednjeg niza testnih vožnji u Maroku, tim PEUGEOT Total – koji je zauzeo prva tri mjesta na pobjedničkom postolju relija Dakar 2017. – sada je spreman za sljedeće izdanje najzahtjevnijeg svjetskog rally-raida koji će se održavati u Južnoj Americi od 6. do 20. januara 2018.

Stéphane PETERHANSEL / Jean Paul COTTRET, Sébastien LOEB / Daniel ELENA, Carlos SAINZ / Lucas CRUZ i Cyril DESPRES / David CASTERA poredat će se na startnoj liniji relija Dakar 2018. za upravljačem sasvim novog trkaćeg automobila sa znakom lava: modela PEUGEOT 3008DKR Maxi.



Sljedećeg januara četiri ekipe „tima iz snova” Peugeot krenut će na putovanje od oko 10.000 kilometara preko Perua, Bolivije i Argentine. Na programu je 15 etapa, raznolike podloge koje uključuju dine, andske klance strmih padina i pustinjske krajolike te ekstremne meteorološke uvjete. Službenu rutu relija Dakar 2018. otkrit će organizator – A.S.O. – 22. novembra ove godine.



Iako sastav tima Peugeot Total ostaje isti za reli Dakar 2018., na trkaćem automobilu izvedene su korjenite promjene za optimalne performanse. Tehnička ekipa PEUGEOT SPORT radila je na tome da automobil sa znakom lava postane još pouzdaniji uoči izazova koji ga očekuje. Konstrukcija novog modela Peugeot 3008DKR Maxi temelji se na konstrukciji serijskog modela SUV Peugeot 3008, koji je proglašen „automobilom godine 2017.”, s 3-litrenim motorom s dvostrukim turbopunjačem i 2 pogonska točka. Najvidljivija izmjena odnosi se na tragove točkova koji su prošireni za 20 cm radi poboljšane stabilnosti. Ovjesi su izmijenjeni kako bi bilo lakše upravljati automobilom.



Svih četvero vozača i suvozača aktivno su sudjelovali u programu testnih vožnji tako da je Peugeot 3008DKR Maxi ove godine skupio više od 18.000 kilometara u Maroku, Portugalu i Francuskoj. Međutim, svjesni su toga da im nova tehnička pravila ne idu u prilog. Naime, najmanja masa koja je propisana za Peugeot povećana je, dok su suparnički automobili postali lakši, čime dobivaju veću slobodu u drugim područjima. Ipak, kao što se obično kaže, najveća poteškoća relija Dakar bit će sama fizionomija tog izazova.



Četiri ekipe Peugeotovog tima iz snova same su, na dva ili na četiri točka, skupile čak 19 ukupnih pobjeda i 148 pobjeda po etapama, tako da je to najuspješnija postava u historiji relija Dakar. Usprkos tim dostignućima, Peugeot ostaje skroman uoči početka 40. izdanja tog velikog klasika rally-raida – koji se po 10. put održava u Južnoj Americi – a Peugeot ga je osvojio šest puta: njegova prva pobjeda seže do daleke 1987. s automobilom Peugeot 205T16 Grand Raid.